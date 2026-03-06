ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

メルセデスマイバッハSクラスに「V12エディション」、限定5台を5399万円で発売…特別なツートーンペイントと24金装飾

メルセデスマイバッハ S 680 V12 Edition
メルセデスベンツ日本は、メルセデスマイバッハ『Sクラス』の特別仕様車「Mercedes-Maybach S 680 V12 Edition」を限定発売する。価格は5399万円だ。

全国のメルセデスベンツ正規販売店ネットワークを通じて注文の受け付けを開始し、顧客への納車は2026年3月以降を予定している。全国限定5台で、販売台数を超える申し込みがあった場合には抽選となる。注文は3月12日17時まで受け付ける。

メルセデスマイバッハSクラスは、メルセデスベンツのフラッグシップであり、持てる最新技術の全てを搭載したSクラスのロングホイールベースモデルから、さらにホイールベースを180mm延長することで後席の居住性が格段に向上している。また、リアドアの電動開閉機能やアクティブロードノイズキャンセレーション機能などショーファードリブンとしての快適性、静粛性を追求した最新技術の数々を採用した。さらに、レザーに施された専用のステッチや使用面積が大幅に増加したインテリアのウッドトリムなどにより、ラグジュアリーを極めたアピアランスが特徴である。

本モデル限定装備となる外装色は、下部にオブシディアンブラック(メタリック)、上部にMANUFAKTURオリーブ(メタリック)を配したツートーンペイントを採用した。V12エンジンをシリーズで初搭載した伝説の名車「マイバッハ・ツェッペリン」を彷彿させるカラーリングである。

通常はボディカラー下部と同色になるピンストライプには、コントラストの効いたハイテックシルバー(メタリック)が塗装され、唯一無二のキャラクターを際立たせる。この特別な塗装は、職人による綿密な仕上げ工程により、最大で10日を要し、これは、マイバッハの通常のツートーンペイントの工程時間の約2倍である。さらに、外装色と同色のMANUFAKTURオリーブ(メタリック)ペイントを採用した本モデル限定装備の「20インチマイバッハホイール<鍛造>」を装備している。

Cピラーには、アイコニックな専用のエンブレムを装備している。マイバッハ・エンブレムに加え、V12エンジンのシリンダー配置に着想を得たV字型パターンの彫刻を24金で仕上げたインレイと、24金製メダルリングで構成された本モデル限定ロゴバッジを装着した。さらに、伝説の「マイバッハ・ツェッペリン DS 8」のフードオーナメントに着想を得た「12」をあしらったクロームとゴールドのメダルを組み合わせ、特別な存在感を演出している。

本モデル限定装備として、内装色「MANUFAKTURサドルブラウン/ブラック(MANUFAKTURナッパレザー)」、「MANUFAKTURナッパレザールーフライナー」、内装色と統一感のあるMANUFAKTURナッパレザーステアリングを採用している。随所にMANUFAKTURアイテムを採用することで上質で高級感のある空間を演出する。

センターコンソールにはル限定ロゴと、世界限定50台のうちの1台であることを象徴する「1 of 50」が彫刻された限定バッジが施され、ヘッドレスト(前席・後席)には、本モデル限定ロゴの刺繍があしらわれている。

さらに、後席リアコンソールにもマイバッハ・エンブレムの下にゴールドのインレイをあしらい、「12」を組み合わせたマイバッハ・エンブレムが12個のゴールドサークルに囲まれるように配されるなど、細部に至るまで比類なきクラフトマンシップを体現する。

通常モデルと同じく、6.0リットルV型12気筒ツインターボエンジン「M279」を搭載し、最高出力612PS(450kW)、最大トルク900Nmという余裕あるパワースペックを備え、9G-TRONICのトランスミッションと4輪駆動システムの4MATICを組み合わせることで、必要以上にエンジン回転数を上げることなく快適な走行性能を実現しつつ、前後の駆動力配分を常に最適化している。

本モデル限定アクセサリーとして、内装色と同色の「MANUFAKTURサドルブラウン」のナッパレザーで仕立て、職人の手作業による本モデル限定ロゴを配した特別仕様のキーギフトボックスおよびキーリングが付属する。さらに、同色のパイピングを施した専用フロアマット、本モデル限定ロゴをあしらったシャンパングラスなど、細部にいたるまで特別感を演出するアイテムも同梱されている。

また、通常モデルでは有償オプションとなるファーストクラスパッケージを標準装備とし、後席の快適性をさらに向上させている。

《森脇稔》

