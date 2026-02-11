「夜道で威圧感すごそう」新型メルセデスベンツ『Sクラス』、スリーポインテッドスター発光にSNSも注目

メルセデスベンツは1月29日、欧州で最上位セダン『Sクラス』の改良新型を発表した。SNSでは、「夜道で威圧感すごそう」「内装ハイテク過ぎ」と注目を集めている。

【画像】メルセデスベンツ『Sクラス』改良新型

100年以上の歴史を持つフードマスコットのスリーポインテッドスターが初めて発光する仕様となり、フロントグリルも約20%拡大され、夜間の存在感を際立たせる。

メルセデスベンツ Sクラス 改良新型

新型DIGITAL LIGHTシステムは、マイクロLED技術により照射範囲を約40%拡大し、最大600mに達するULTRA RANGE ハイビームを搭載。MB.OSをベースとした第4世代MBUXは、ChatGPT4oやMicrosoft Bing、Google Geminiなど複数のAIエージェントを統合。新しいMBUX バーチャルアシスタント「Hey Mercedes」は、生成AIによる自然な対話と短期記憶機能を備える。

標準装備のMBUXは、14.4インチのセンターディスプレイと12.3インチの助手席ディスプレイを一枚のガラス面に統合。助手席は動画ストリーミングやゲームなど独立したエンターテインメント体験可能。

運転支援システムMB.DRIVE ASSISTは、10台の外部カメラ、5つのレーダーセンサー、12個の超音波センサーを標準装備。水冷式スーパーコンピューターとAIアルゴリズムにより、周囲の交通状況を高精度で認識。オプションのMB.DRIVE ASSIST PROは、中国では発売と同時に利用可能で、米国や欧州でも順次展開予定だ。

インテリアも大幅に刷新され、新設計のインストルメントパネルにMBUX スーパースクリーンを統合し、センターコンソールには照明付きカップホルダーと2台のスマートフォンを並べてワイヤレス充電できるスペースを配置。

メルセデスベンツ Sクラス 改良新型

ロングホイールベースモデルの4座席ファーストクラス仕様では、リアセンターコンソールに、ワイヤレス充電対応の収納スペース、冷蔵庫付きコンパートメント、温度調節機能付きカップホルダーを装備。折りたたみ式テーブルでノートパソコン作業や食事も快適に行える。

着脱式MBUXリモコン2台により、後部座席から空調やウィンドウシェード、13.1インチディスプレイのMBUX ハイエンドリアシートエンターテインメントシステムを操作可能。ディスプレイには HDカメラが内蔵され、Microsoft TeamsやZoom、Webexでのビデオ会議にも対応する。

X（旧Twitter）では、「新型Sクラスへ乗り換えることにした」「新型Sクラス黒にするか白にするか永遠に悩んでる」など、SNS上では早くも購入を決めたユーザーや、購入前提の声が目立ち始めている。

「遠くからでもSクラスと分かる威厳あるな」「夜道で威圧感すごそう」「sクラス内装ハイテク過ぎ」「内装がかなり好みの配色」と改良新型Sクラスの外内装に注目が集まっている。