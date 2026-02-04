ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

脅威の性能！ メルセデスベンツ Sクラス 新型、発表前の最強AMG「S63」を捕捉

メルセデスAMG S63 改良新型のプロトタイプ
メルセデスベンツは、フラッグシップサルーン『Sクラス』改良新型を発表した。そのクラス最強モデルとなるメルセデスAMGS63』は発表前だが、市販型プロトタイプをスクープ班のカメラが捉えるとともに、内部を激写した。

◆リフレッシュ以上のモデルチェンジ

1月29日に発表された2027年型Sクラスは、通常のミッドサイクル・リフレッシュとは一線を画すモデルチェンジだ。星空のようなヘッドライトとテールライトをはじめ、約2700点の新コンポーネントが採用されている。

プロトタイプは垂直に伸びたラジエーターグリルが確認できる。ただしS63は、AMGライン・エクステリア・パッケージを装備した車両ではなく、AMGモデル専用のパナメリカーナ・グリルを継承するはずだ。

氷点下の環境でテスト走行中を捉えた次期S63は、エアインテークの形状が変更された新しいフロントバンパーと、トランクリッドのマイナーチェンジが確認できる。よく見ると、フロントフェンダーにフェイクアクセントグリルも取り付けられている。足回りには大型ブレーキキャリパーとローターも装備されているが、5本スポークホイールは仮設だろう。

◆プラグインハイブリッドの謎

角張った排気口はかなり強力なパワートレインを示唆しているが、S63が従来型のプラグインハイブリッドシステムを維持するかどうかは不明だ。

噂では、48Vマイルドハイブリッドが検討されているようだが、そのようなダウングレードは多くの潜在顧客を遠ざけることになるだろう。左リアクォーターパネルの写真を撮ることができなかったので、現時点で確認はできない。従来型S63 E PERFORMANCEは、米国ではタイプ1コネクタを使用しているが、欧州モデルはタイプ2コネクタを搭載しており、どちらの仕様も最大3.7kWで充電可能だ。

◆インテリアも見えた！

キャビン内は、ほとんどカバーで隠されて詳細は不明だ。しかし、鮮やかなホワイトレザーのシートを装備したプロトタイプは、タッチ操作のみのコントロールではなく、物理的ボタンとスクロールホイールを備えたステアリングホイールも備えている。

大型のハイパースクリーンは、フェイスリフトされた全モデルに標準装備される見込みで、GoogleとMicrosoft両社による様々な人工機能も予定されている。2027年モデルでは、SクラスにMB.OSオペレーティングシステムも導入、MB.OSは、ドイツ自動車メーカーがエアサスペンションの調整精度を向上させるiDampingをさらに強化する。

◆フラットプレーンクランクシャフトを採用

2027年モデルでは、すべてのSクラスに後輪操舵が標準装備された。後輪の操舵角度は、S63では、標準の4.5度ではなく、デフォルトで10度になると考えられている。しかし、最もエキサイティングなアップデートは、「S580」のクロスプレーンクランクシャフトM177が、フラットプレーンクランクシャフトM177 EVOに置き換えられることだろう。

このクランクシャフトはS63で若干の出力向上が見込まれているが、数値を推測するには時期尚早だ。フェイスリフトされたS580では、高回転エンジンが530ps、最大トルク5750Nmを発生する。メルセデスAMG部門は、パフォーマンス向上と、今後施行されるユーロ7排出ガス規制への適合を目的として、フラットプレーンクランクシャフトを採用したのだ。

フラットプレーンクランクは軽量で、回転慣性が小さいため、内部部品の駆動に必要な作業量が少なくなる。M177 EVOでは、負荷時の内部発熱が抑えられることで、M177で冷却のためにやや濃い混合気を使わざるを得なかった状況でも、空燃比をリーンかつクリーンに保つことができる。

フラットプレーンクランクには、均等間隔の排気脈動の利点もある。クロスプレーンクランクは背圧を発生させ、逆流した一部の排ガスは次回の燃焼ガスを汚染することから、ユーロ7では許容されない。いっぽうフラットプレーン設計は脈動干渉を発生させないため、煤を最小限に抑えたほぼ完璧な燃焼が期待できる。

《APOLLO NEWS SERVICE》

