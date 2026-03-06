ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

「待ってました！」直6ツインチャージャー搭載のAMG『GLC 53』発表に、SNSでは「やっぱこれでしょ」と歓喜の声

メルセデスAMG GLC 53 4MATIC+
  • メルセデスAMG GLC 53 4MATIC+
  • メルセデスAMG GLC 53 4MATIC+
  • メルセデスAMG GLC 53 4MATIC+
  • メルセデスAMG GLC 53 4MATIC+
  • メルセデスAMG GLC 53 4MATIC+
  • メルセデスAMG GLC 53 4MATIC+
  • メルセデスAMG GLC 53 4MATIC+
  • メルセデスAMG GLC 53 4MATIC+

メルセデスAMGは、メルセデスベンツのSUV『GLC』新型の高性能モデル「GLC 53 4MATIC+」を欧州で発表した。これに対しSNS上では「やっぱこれでしょ」「待ってました」など、喜びの声が寄せられている。

【画像】メルセデスAMG GLC 53 4MATIC+

新型の心臓部には、排気ガスターボチャージャーと電動補助コンプレッサーによるツインチャージング方式を採用した3.0リットル直列6気筒エンジンを搭載。最高出力330kW（449馬力）、最大トルク600Nm（オーバーブースト時は5200回転で10秒間640Nm）を発生する。この高性能6気筒ユニットは全面的に改良され、さらに俊敏なレスポンスと高回転域での力強さを実現している。

メルセデスAMG GLC 53 4MATIC+メルセデスAMG GLC 53 4MATIC+

改良された6気筒エンジンには、AMG SPEEDSHIFT TCT 9速トランスミッションと完全可変AMG Performance 4MATIC+全輪駆動システムを組み合わせた。さらに、AMGのSUVとして初めて電子制御リアアクスル・リミテッドスリップデフとドリフトモードを搭載。経験豊富なドライバーは、クローズドコースで走行ダイナミクスの全領域を探求できる。

停止状態から100km/hまでの加速は4.2秒（AMG DYNAMIC PLUSパッケージのRACE START使用時）。電子制御により250km/hに制限された最高速度は、オプションのAMGドライバーズパッケージにより270km/hまで引き上げることができる。

GLC 53には、完全可変AMG Performance 4MATIC+全輪駆動が標準装備。これは、ダイナミックな走行の楽しさのための最適なトラクションと、さまざまな条件下での高い走行安全性を組み合わせている。乾燥路面だけでなく、濡れた路面や滑りやすい路面でも対応する。また、牽引能力も従来の1800kgから2400kg（ブレーキ付き）に向上している。

メルセデスAMG GLC 53 4MATIC+メルセデスAMG GLC 53 4MATIC+

全輪駆動が不要な穏やかな走行では、フロントアクスルが完全に切り離され、これにより効率が向上する。オプションのAMG DYNAMIC PLUSパッケージで利用可能なドリフトモードでは、全速度域で後輪駆動車として機能する。

これに対しX（旧Twitter）上では「やっぱこれでしょ」「さらば4気筒」など、ツインチャージング方式の直列6気筒エンジン搭載に、歓喜の声が溢れている。

一方で「V8も欲しいところ」「やっぱり63がいいな」など、往年のAMGモデルで見られたさらなる多気筒＆大排気量エンジンを求める声も寄せられている。

メルセデスAMG GLC 53 4MATIC+メルセデスAMG GLC 53 4MATIC+
《園田陽大》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

メルセデスベンツ GLCクラス

メルセデスAMG

メルセデスベンツ（Mercedes-Benz）

SUV・クロスオーバー

ハイブリッドカー HV、HEV

口コミ記事

トピック

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES