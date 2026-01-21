インテリアを激写！ ちょっと贅沢なメルセデスAMG SUVに接近…直4ターボを継承

スクープ班がメルセデスベンツ『GLC』SUVのパフォーマンスモデル、メルセデスAMG「GLC43」改良新型のプロトタイプを捉えるとともに、内部を始めて撮影した。

厳冬のスカンジナビアでテスト中のプロトタイプは、ボディ前後を軽くカモフラージュ。フロントエンドをよく見ると、星型のLEDデイタイムランニングライトが変更点だとわかる。その他の部品は現行から継承されているようだが、もちろんこれだけで終わるわけはなく、生産モデルではバンパーやグリルも変更される可能性が高い。

また、リヤエンドはリデザインに着手されていないようだが、最終的には星がちりばめられたテールライトを装備し、バンパーもアップデートされるはず。

内装の写真を撮影したが、ステアリングホイールとダッシュボードが黒い布で覆われているため、詳細はほとんど分からない。とはいえ、『CLA』でデビューした新しいメルセデスベンツ・オペレーティングシステムを搭載した、最新のインフォテインメントシステムが採用される可能性は高い。また、トリムや内装のアップデートに加え、物理スイッチ付きのステアリングホイールも刷新される可能性がある。

プロトタイプは円形4本出しのエキゾーストシステムを備えているため、GLC43のマイナーチェンジ版にあたる。2.0リットル直列4気筒ターボエンジンを継承、最高出力422ps（310kW）、最大トルク500Nmを発揮し、0-60mph（0-96km/h）加速は4.7秒の動力パフォーマンスを持つなど、「ちょっと贅沢なメルセデスAMG」といえるが、改良新型ではパワーアップも期待できる。

いっぽう高性能モデルの「GLC63」は、フェイスリフトされた『Cクラス』に続き、プラグインハイブリッドの4気筒エンジンを廃止する見込みだ。後継エンジンはターボチャージャー付きの3.0リットル直列6気筒エンジンとなる予定だが、詳細は明らかにされていない。