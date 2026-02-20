メルセデスベンツ『GLC』新型に「AMG 53」、449馬力の直6ターボ搭載…SUV初のドリフトモードも

メルセデスAMGは、メルセデスベンツのSUV『GLC』新型の高性能モデル「GLC 53 4MATIC+」を欧州で発表した。

【画像】メルセデスAMG GLC 53 4MATIC+

スポーティな走行性能と感情を揺さぶる直列6気筒サウンド、完全可変全輪駆動システムとダイナミックなドリフトモードを備え、ワインディングロードでの走行の楽しさをさらに高めている。

メルセデスAMG GLC 53 4MATIC+

新型の心臓部には、排気ガスターボチャージャーと電動補助コンプレッサーによるツインチャージング方式を採用した3.0リットル直列6気筒エンジンを搭載。最高出力330kW(449馬力)、最大トルク600Nm(オーバーブースト時は5200回転で10秒間640Nm)を発生する。この高性能6気筒ユニットは全面的に改良され、さらに俊敏なレスポンスと高回転域での力強さを実現している。

改良された6気筒エンジンには、AMG SPEEDSHIFT TCT 9速トランスミッションと完全可変AMG Performance 4MATIC+全輪駆動システムを組み合わせた。さらに、AMGのSUVとして初めて電子制御リアアクスル・リミテッドスリップデフとドリフトモードを搭載。経験豊富なドライバーは、クローズドコースで走行ダイナミクスの全領域を探求できる。

新型GLC 53 4MATIC+には、さらに進化した3.0リットル直列6気筒ターボエンジンを搭載している。エンジンのアップグレードには、吸排気ポートを改良した新しいシリンダーヘッドと新しい吸気カムシャフトが含まれる。さらに、より大容量の新しい吸気システムと新しいインタークーラーを採用した。これらの大幅な改良により、トルク特性が向上し、さらにレスポンシブな挙動を実現している。

メルセデスAMG GLC 53 4MATIC+

最適化された排気ガスターボチャージャーによる1.5バールのブースト圧により、高回転域での力強いトルクを実現。電動補助コンプレッサーは、より長時間ほぼ連続的に作動できるようになった。最大7.5kWの電力(従来は5.0kW)でブーストし、スロットルレスポンスをさらに向上させている。さらに、全体的なパワーカーブはより高い回転域に適応している。その結果、トルクプラトーが拡大され、連続運転時には最大600Nmに達する。5200回転でのオーバーブースト時には、最大10秒間640Nmのトルクが可能だ。

第2世代の統合スターター・ジェネレーター(ISG)は、トランスミッションのベルハウジングにコンパクトに収められている。48ボルト車載電気システムの中核コンポーネントとして、電気ジェネレーターとしてだけでなく、ハイブリッド機能も担う。これには、17kWの出力と205Nmのトルクによる短時間のブースト、回生、負荷点シフト、グライディング、スタートストップ機能時のほぼ気づかないエンジン再始動が含まれる。

停止状態から100km/hまでの加速は4.2秒(AMG DYNAMIC PLUSパッケージのRACE START使用時)。電子制御により250km/hに制限された最高速度は、オプションのAMGドライバーズパッケージにより270km/hまで引き上げることができる。

メルセデスAMG GLC 53 4MATIC+

パワフルで感情的なエンジンサウンドは、新しい排気システムによってさらに強化されている。特別なレゾネーターを備え、サウンド体験をさらに増幅する。スロットルオフ時の特徴的なクラックリング音は鳥肌が立つような瞬間を生み出し、AMG特有のミスファイアや強い加速時の低音サウンドも同様だ。その強度は選択した走行プログラムによって異なる。オプションとして、手動制御可能なフラップ排気システムを備えたAMGリアルパフォーマンスサウンドも用意されている。

3.0リットル直列エンジンには、短いシフト時間、素早い反応、ダブルデクラッチ機能、複数段のダウンシフトが印象的なAMG SPEEDSHIFT TCT 9速トランスミッションが組み合わされている。アップシフトまたはダウンシフトは即座に実行される。トランスミッションは「Sport+」走行モードおよびマニュアルモードで特に自発的に作動する。選択した走行プログラムに応じて、ダイナミックな加速マニューバーと適応されたシフト時間、または燃費効率の良い走行が可能だ。AMG SPEEDSHIFT TCT 9速トランスミッションは、ステアリングホイールリムの左右後方にある亜鉛メッキされたシフトパドルを介して手動でシフトできる。

AMG DYNAMIC SELECTの5つの走行プログラム「Slippery」「Comfort」「Sport」「Sport+」「Individual」により、ボタンを押すだけで車両のキャラクターを調整できる。さらに、AMG DYNAMIC PLUSパッケージでは「RACE」走行プログラムも利用可能だ。効率的で快適なものから非常にスポーティなものまで差別化されている。エンジン、トランスミッション、シャシー、ステアリングのレスポンスなどの重要なパラメーターが変更される。AMG DYNAMIC SELECT走行プログラムに関係なく、ドライバーは「M」ボタンを介してマニュアルモードに直接切り替え、ステアリングホイールのシフトパドルのみでシフトできる。必要に応じてシャシーレベルも個別に選択できる。

AMG DYNAMIC SELECT走行プログラムには、AMG DYNAMICS走行ダイナミクス制御システムが統合されている。「Basic」「Advanced」「Pro」の設定では、ESP(エレクトロニック・スタビリティ・プログラム)や全輪駆動の制御戦略などに影響を与える。ドライバーの入力とセンサーデータに基づいて、インテリジェントな事前制御システムが望ましい車両挙動を予測する。範囲は安定的なものから高度にダイナミックなものまで及び、より快適志向または特にスポーティな走行体験を可能にする。AMG DYNAMICS機能は、AMGステアリングホイールボタンから直接選択することもできる。変更可能な車両特性と広範な装備オプションの両方により、個々の顧客の希望に応じて、スポーティさと快適さの間で幅広い選択が可能だ。

GLC 53には、完全可変AMG Performance 4MATIC+全輪駆動が標準装備されている。これは、ダイナミックな走行の楽しさのための最適なトラクションと、さまざまな条件下での高い走行安全性を組み合わせている。乾燥路面だけでなく、濡れた路面や滑りやすい路面でも対応する。後輪駆動から全輪駆動への移行とその逆は連続的に行われる。インテリジェント制御が車両システムアーキテクチャ全体に統合されているためだ。また、牽引能力も従来の1800kgから2400kg(ブレーキ付き)に向上している。

パワー配分の適用は差異化されている。全輪駆動が不要な穏やかな走行では、フロントアクスルが完全に切り離される。これにより効率が向上する。ESPスポーツ設定以降は、走行挙動がよりリアバイアスに設計されている。オプションのAMG DYNAMIC PLUSパッケージで利用可能なドリフトモードでは、全速度域で後輪駆動車として機能する。