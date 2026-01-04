ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

メルセデスベンツ『GLC』新型、米国初公開へ…CES 2026

メルセデスベンツは、1月6日にラスベガスで開幕する「CES 2026」において、SUV『GLC』の新型を米国初公開すると発表した。

GLCは長年にわたり米国市場における同ブランドのベストセラーモデルの一つであり、今回の電動版は現行モデルを補完する位置づけとなる。

EVになった新型GLCは、ドライビング体験を向上させる多数の革新技術を搭載している。主な特徴として、AI搭載のMB.OSプラットフォーム、オプションで選択可能な39.1インチのMBUXハイパースクリーン、そして世界の自動車メーカーとして初となる独立認証を受けたヴィーガンインテリアが挙げられる。

MBUXハイパースクリーンは、メルセデスベンツ史上最大の連続したスクリーンとなる。また、インテリジェント・エアサスペンションや、マイクロソフトとグーグル双方のAIを統合した世界初の車載インフォテインメントシステムの第4世代MBUXなど、先進機能も選択可能だ。

性能面では、モーターがし483hpを発揮し、最大713kmの航続距離を実現する見込みだ。800ボルトの充電システムにより急速充電が可能で、MB.DRIVEは次世代のドライバー支援技術を提供し、より安全で直感的な運転体験を実現する。

新型電動GLCは、ラグジュアリーSUVカテゴリーにおける性能と革新性の新たな基準を打ち立てる。CESでの米国初登場は、顧客向けのデジタル体験とドライビング体験を再定義するメルセデス・ベンツの取り組みを示すものだ。米国での販売開始は2026年後半を予定している。

《森脇稔》

