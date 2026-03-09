ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

メルセデスAMG Gクラス、専用カラー3色「エディション・パフォーマンス」を150台限定発売…3440万円から

メルセデスAMG G 63 Edition Performance
メルセデスベンツ日本は、メルセデスAMG『G 63』の特別仕様車「G 63 Edition Performance」を全国限定150台で発売した。価格は3440万円から。全国のメルセデスベンツ正規販売店ネットワークを通じて注文を受け付けている。

エクステリアには、AMGのアイデンティティを強調する専用装備を多数採用し、通常モデルとは一線を画す特別仕様車としての存在感を際立たせている。外装色には、通常モデルには設定のない専用カラーとして、「MANUFAKTURサンイエロー(ソリッド)」、「MANUFAKTURグリーンヘルマグノ(マット)」、「MANUFAKTURカッパーオレンジマグノ(マット)」の3色を設定した。

ホイールにはこのモデル限定となるゴールド(マット)カラーのMANUFAKTUR 22インチAMG鍛造アルミホイールを採用。AMGブラックブレーキ・キャリパーと組み合わせることで、足元に重厚感を与える。さらに、「AMG専用ブラックエグゾーストシステム」、「MANUFAKTURブラックランニングボード」が全体の印象を力強く引き締める。

また、「AMGエクステリアナイトパッケージII」により、フロントおよびリアのスリーポインテッドスターやボンネット上のバッジなど随所をブラックパーツで統一し、細部にまで精巧さと特別感を付加している。加えて、フロントバンパートリムやアンダーガード(フロント・リア)、スペアタイヤカバー、サイドストリップラインなど、随所へカーボンパーツを配し、AMGのハイパフォーマンスを視覚的にも印象づけている。

インテリアにおいても、エクステリアと呼応するようにカーボン素材を採用し、パフォーマンスモデルらしい空間を演出している。この特別仕様車限定のAMGパフォーマンスステアリング(カーボンファイバー/MICROCUT)、AMGカーボンファイバーインテリアトリムがAMGの高性能な世界観を強調する。シートには、人気の高いプラチナホワイト内装を採用。カーボンとの美しいコントラストが特別感を演出する。

G 63として日本で初めて「AMGパフォーマンスパッケージ」を採用した。パッケージの採用により、最高速度は通常220km/hから240km/hへと引き上げられ、Gクラスならではの卓越したオフロード性能や存在感はそのままに、オンロードにおいてもAMGモデルらしいダイナミックで力強い加速性能を実現。高性能モデルとしてのキャラクターをさらに際立たせる。また、レース用サーキットでの発進時の加速をサポートするRACE START機能も装備される。

アファルターバッハにて「One Man, One Engine」の原則に則って生産される4.0リッターV型8気筒直噴ツインターボエンジン(M177)を搭載している。最高出力585PS(430kW)、最大トルク850Nmを発揮する。さらにISG+48V電気システムの搭載により電動化され、パワーと効率を大きく高めている。この電動化による20PS(15kW)/200Nmの電動ブーストにより、0-100km/h加速は4.3秒だ。

《森脇稔》

