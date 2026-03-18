ホーム モーターサイクル 新型車 記事

スズキ二輪車で日本初「E10ガソリン」対応、新型『Vストローム800』発売…130万9000円から

「E10ガソリン」に対応したスズキ Vストローム800とVストローム800DE
  • 「E10ガソリン」に対応したスズキ Vストローム800とVストローム800DE
  • 「E10ガソリン」に対応したスズキ Vストローム800シリーズのエンジン
  • スズキ Vストローム800DE
  • スズキ Vストローム800DE
  • スズキ Vストローム800DE
  • スズキ Vストローム800DE
  • スズキ Vストローム800DE
  • スズキ Vストローム800DE

スズキは3月18日、スポーツアドベンチャーツアラーの大型バイク『Vストローム800』と『Vストローム800DE』を、日本国内向けスズキ二輪車初のE10ガソリン対応車として、3月25日より発売すると発表した。

【画像】「E10ガソリン」に対応した新型『Vストローム800』

E10ガソリンとは、バイオエタノールを10％混合したガソリンのこと。スズキは、日本自動車工業会（JAMA）が取り組む来年度の重点テーマ「7つの課題」のひとつである「マルチパスウェイの社会実装」への取り組みを、車両側の対応を通じて実施する。

「E10ガソリン」に対応したスズキ Vストローム800シリーズのエンジン「E10ガソリン」に対応したスズキ Vストローム800シリーズのエンジン

Vストローム800シリーズは、幅広いユーザー向けに、毎日の移動からツーリングまでの利便性を両立した軽量で扱いやすい800ccクラスのモデルだ。

Vストローム800は舗装路や長距離ツーリングでの高い快適性と走行性能を目指して開発。Vストローム800DEは未舗装路まで足をのばすことを想定した設計、装備としている。

スズキ Vストローム800DEスズキ Vストローム800DE

エンジンは、いずれも775ccの2気筒エンジンを搭載。クランク軸に対して90度に一次バランサーを2軸配置した「スズキクロスバランサー」を採用することで、振動を抑えながら軽量・コンパクト化を実現している。

メーカー希望小売価格は、Vストローム800が130万9000円、Vストローム800DEが139万7000円（いずれも消費税10％込み）。

《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

スズキ Vストローム

スズキ

スズキ モーターサイクル

注目の記事

注目の記事【モーターサイクル】

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES