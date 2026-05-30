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BMW M 1000 RRに「Isle of Man TT」、マン島TTレース115回記念車…世界115台限定

BMW M 1000 RR Limited Edition Isle of Man TT
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BMW Motorradは、2026年に開催されるIsle of Man Tourist Trophy（TT）の第115回を記念し、「BMW M 1000 RR Limited Edition Isle of Man TT」を115台限定で導入すると発表した。

【画像】BMW M 1000 RR Limited Edition Isle of Man TT

BMW M 1000 RR Limited Edition Isle of Man TTBMW M 1000 RR Limited Edition Isle of Man TT

本モデルは、BMW M 1000 RR M Competitionをベースに、TTのデザイン要素や収集価値を意識した装備を組み合わせた特別仕様である。

BMW Motorradのマルクス・フラッシュCEOは「レースはBMW MotorradのDNAだ」とし、TTの伝統とMモデルの要素をつなぐ“論理的な進化”だと説明した。

■専用デザインと装備

BMW M 1000 RR Limited Edition Isle of Man TTBMW M 1000 RR Limited Edition Isle of Man TT

外装は、英国レーシンググリーンのUni Matt塗装に、TTマウンテンコースのグラフィックを組み合わせる。左コーナーは左側のフェアリング、右コーナーは右側のフェアリングに対応する形で配置する。

また、TTコースとTTロゴをあしらったカーボン製エアボックスカバー、アルカンターラ仕上げのシートなどを採用する。タンクはグラフィックアクセント付きのアルミ製で、プレミアム感を高めた。

装備面では、トップヨークへのミルド加工の番号、真正性を示す認証書を用意する。さらに、M Race Cover Kit、ブラックのスイングアーム、リアフレームへのTT表記、リア用ワークスタンド、組み立てスタンドのマウントなども含む。付属品として、MロゴとTTロゴ入りのモーターサイクルマット（250 x 105 cm）も用意する。

115台限定の狙いについて同社は、妥協しない走行性能と、限定性やコレクター価値を重視する顧客を想定している。

■BMW MotorradとTTの歴史

BMW Motorradは、1939年のゲオルク・マイアーによるTT勝利（BMW RS 255 Kompressor）や、1976年のヘルムート・デーネらによる1000 ccプロダクションクラス制覇（BMW R 90 S）など、TTとの関係を振り返った。

近年では、2014年にマイケル・ダンロップがBMW S 1000 RRで1000 ccクラスのブレークスルーを達成したほか、2022年にはピーター・ヒッカマンがBMWマシンで複数レースの勝利を重ねた

また、2023年にはピーター・ヒッカマンがBMW M 1000 RR（Superstock仕様）でTTマウンテンコースの総合オールタイムラップレコードを更新した。記録は16:36.115分で、平均速度は136.358 mph（約219.4 km/h）。

《森脇稔》

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