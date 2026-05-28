初代BMW M3の40周年を記念、レゴ「LEGO Speed Champions」発売へ…共通カラーの実車も登場

初代BMW『M3』（E30型）が「LEGO Speed Champions」セットとして登場する。LEGO GroupとBMWグループは、BMW M3 E30の40周年を記念し、両社の協業を拡大する特別プロジェクトを進める。

【画像】初代BMW M3の40周年記念のレゴ「LEGO Speed Champions」と共通カラーの実車

初代BMW M3の40周年記念のレゴ「LEGO Speed Champions」と共通カラーの実車

今回のキットは、BMWとLEGOのデザインチームが共同で設計したリバリーを特徴とする。リバリーは、LEGOの縮小レプリカだけでなく、実際のBMW M3 E30にも施される。小型版の発売に合わせ、実車のショーカーも伴う。

セットは、初代BMW M3を想起させる要素を再現する。BMWのキドニーグリル、リアスポイラー、4つの丸型ヘッドライトを備える。部品数は358ピースで、全長は17cm、幅は7cmだ。機能するホイールと、BMW M Tシャツを着たリアルなドライバーミニフィギュアも同梱する。

また、ミニフィギュアのTシャツに合わせた大型版Tシャツが、2026年8月1日以降にBMWディーラーとlifestyle.bmw.comで販売される。オーガニックコットン製で、前後に高品質なプリントが入る。

初代BMW M3の40周年記念のレゴ「LEGO Speed Champions」と共通カラーの実車

「LEGO Speed Champions」は、レゴブロックで象徴的なレーシングカーを再現することを目指すシリーズだ。今回のBMW M3 E30は、同シリーズの伝統の中でファンがBMWの文化や技術を体験できるとしている。

LEGO Speed Champions BMW M3 E30は、LEGO.comで予約を受け付け、2026年8月1日にLEGOストアとBMWディーラーで発売する。欧州・英国のBMWディーラーで取り扱いがあり、lifestyle.bmw.com、LEGOショップ、LEGO.comでも購入できる。

発売日は、ベルリンでの一般向けプレゼンテーションでも注目される。イベントでは、共同で作られたリバリーをまとったBMW M3 E30のショーカーを体験できるとしている。