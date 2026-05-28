ホーム 自動車 ビジネス 海外マーケット 記事

初代BMW M3の40周年を記念、レゴ「LEGO Speed Champions」発売へ…共通カラーの実車も登場

・BMW M3 E30の40周年を記念し、レゴとBMWが共同でキット化する

・特別仕様のリバリーは実車にも適用され、ショーカーも用意する

・358ピースで全長17cm。2026年8月1日に予約開始・発売予定

初代BMW M3の40周年記念のレゴ「LEGO Speed Champions」と共通カラーの実車
  • 初代BMW M3の40周年記念のレゴ「LEGO Speed Champions」と共通カラーの実車
  • 初代BMW M3の40周年記念のレゴ「LEGO Speed Champions」と共通カラーの実車
  • 初代BMW M3の40周年記念のレゴ「LEGO Speed Champions」と共通カラーの実車
  • 初代BMW M3の40周年記念のレゴ「LEGO Speed Champions」と共通カラーの実車
  • 初代BMW M3の40周年記念のレゴ「LEGO Speed Champions」と共通カラーの実車
  • 初代BMW M3の40周年記念のレゴ「LEGO Speed Champions」と共通カラーの実車
  • 初代BMW M3の40周年記念のレゴ「LEGO Speed Champions」と共通カラーの実車

初代BMW『M3』（E30型）が「LEGO Speed Champions」セットとして登場する。LEGO GroupとBMWグループは、BMW M3 E30の40周年を記念し、両社の協業を拡大する特別プロジェクトを進める。

【画像】初代BMW M3の40周年記念のレゴ「LEGO Speed Champions」と共通カラーの実車

初代BMW M3の40周年記念のレゴ「LEGO Speed Champions」と共通カラーの実車初代BMW M3の40周年記念のレゴ「LEGO Speed Champions」と共通カラーの実車

今回のキットは、BMWとLEGOのデザインチームが共同で設計したリバリーを特徴とする。リバリーは、LEGOの縮小レプリカだけでなく、実際のBMW M3 E30にも施される。小型版の発売に合わせ、実車のショーカーも伴う。

セットは、初代BMW M3を想起させる要素を再現する。BMWのキドニーグリル、リアスポイラー、4つの丸型ヘッドライトを備える。部品数は358ピースで、全長は17cm、幅は7cmだ。機能するホイールと、BMW M Tシャツを着たリアルなドライバーミニフィギュアも同梱する。

また、ミニフィギュアのTシャツに合わせた大型版Tシャツが、2026年8月1日以降にBMWディーラーとlifestyle.bmw.comで販売される。オーガニックコットン製で、前後に高品質なプリントが入る。

初代BMW M3の40周年記念のレゴ「LEGO Speed Champions」と共通カラーの実車初代BMW M3の40周年記念のレゴ「LEGO Speed Champions」と共通カラーの実車

「LEGO Speed Champions」は、レゴブロックで象徴的なレーシングカーを再現することを目指すシリーズだ。今回のBMW M3 E30は、同シリーズの伝統の中でファンがBMWの文化や技術を体験できるとしている。

LEGO Speed Champions BMW M3 E30は、LEGO.comで予約を受け付け、2026年8月1日にLEGOストアとBMWディーラーで発売する。欧州・英国のBMWディーラーで取り扱いがあり、lifestyle.bmw.com、LEGOショップ、LEGO.comでも購入できる。

発売日は、ベルリンでの一般向けプレゼンテーションでも注目される。イベントでは、共同で作られたリバリーをまとったBMW M3 E30のショーカーを体験できるとしている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

BMW M

レゴ

BMW 3シリーズ

BMW

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews