F1黄金時代が蘇る“大人レゴ”にシューマッハの『フェラーリ F2004』が登場！ 価格は1万3980円

レゴジャパンが2004年のF1シーズンで活躍したフェラーリのレーシングマシンを再現した新セットの発売を発表した。製品名は「レゴアイコン フェラーリ F2004 ＆ ミハエル・シューマッハ」だ 。2月2日から予約受け付けが開始されていて、3月1日から一般販売を開始する。

同製品は、735個のパーツを使って組み立てる大人向けのモデルだ。完成時のサイズは高さ約7cm ×長さ32cm ×幅13cmとなる。動くステアリングやブリヂストンの「ポテンザ」の印字があるタイヤ、内部を再現したコックピットなどが特徴だ。車体には精巧なV型10気筒エンジンが搭載されており、組み立てることで当時の技術的な作りを体感できる。

セットには、F1で7度の世界チャンピオンとなったミハエル・シューマッハのミニフィギュアが含まれる。専用のヘルメットや優勝トロフィー、表彰台のパーツもあり、レースの勝利シーンを再現できる。また、車両のデータを載せたディスプレイスタンドのほか、シューマッハの写真と名言が添えられた専用スタンドも付属し、完成後は展示して楽しむことができる。

希望小売価格は税込み1万3980円で、対象年齢は18歳以上。販売はレゴの公式オンラインストアや全国のレゴストア、楽天の認定販売店、アマゾンのレゴショップなどで行われる。なお、レゴランド ジャパン リゾートでは予約販売を行わないほか、一部の店舗では取り扱いがない場合があるため、詳細は各店舗への確認が必要だ。

レゴジャパンは他にも過去の有名なF1マシンを販売している。アイルトン・セナのフィギュアが付属する『マクラーレン MP4/4 ＆ アイルトン・セナ』は1万1480円で、ナイジェル・マンセルの『ウィリアムズ レーシング FW14B ＆ ナイジェル・マンセル』は1万2480円でそれぞれ発売されている（価格はいずれも税込み）。今回の新製品により、F1黄金時代を飾った歴史的なレーシングマシンのラインアップが拡充される。