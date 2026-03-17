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東京タワーでF1ファンフェス開催へ、マシン展示やグッズ販売も　3月25日

F1 TOKYO FAN FESTIVAL 2026
  • F1 TOKYO FAN FESTIVAL 2026

F1 TOKYO FAN FESTIVAL 2026実行委員会は、F1日本グランプリの公式プロモーションイベント「F1 TOKYO FAN FESTIVAL 2026」を2026年3月25日に開催すると発表した。会場は東京タワーおよびStar Rise Towerで、開催時間は11時から19時まで。

イベントではF1マシンの展示をはじめ、レーシングシミュレーターMP4/5ライドフォトといった体験型コンテンツを多数用意する。トークセッションなどのステージプログラムも実施予定だ。

その他、カプセルトイ、ネイル、フードトラック、Hondaブース、4カットフォト、ミュージアムゾーン、オフィシャルグッズ販売、フォトブース、UNI-ONEエリア、反射神経ゲームなど、幅広いコンテンツを展開する。

F1ファンはもちろん、F1を観たことのない人や家族連れでも楽しめる内容となっている。主催はホンダモビリティランド、協賛は本田技研工業、企画制作はエイベックス・アライアンス＆パートナーズが担当する。Formula One Managementが協力監修として参加する。

プログラムの詳細は公式サイトで順次公開される予定だ。

《ヤマブキデザイン》

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