グッチ、アルピーヌと組んでF1参戦へ…2027年から

グッチ（Gucci）は、アルピーヌ・フォーミュラワン・チームとのパートナーシップを締結したと発表した。

2027年のFIAフォーミュラワン世界選手権から、チームは「グッチ・レーシング・アルピーヌ・フォーミュラワン チーム」として参戦し、グッチのカラーリングで戦う。

今回の提携は、ラグジュアリーファッションブランドがフォーミュラワンのタイトルパートナーを務める初の事例だという。

また、共通する価値観を軸に、ビジネスおよび体験型プラットフォーム「Gucci Racing」を始動する。パフォーマンス、精密性、規律、卓越性を掲げ、グッチの象徴的なインターロッキングGと「Gucci Racing」ワードマークを組み合わせた専用ロゴも用意する。

グッチは、モータースポーツが自社の伝統と革新、現代文化の交差点に自然に位置づくと説明した。提携はサーキットでの露出にとどまらず、今後数シーズンにわたり、コンテンツ、製品、ハイエンド顧客向け体験、限定イベントなどを通じて展開する方針としている。

アルピーヌは1955年にジャン・レデレによって創設され、1977年以来、ルノー・グループのモータースポーツの伝統に根ざしているとした。チームは現在ランキング5位で、ドライバーも勢いを増しているという。

フォーミュラワンがグローバルな影響力を持つプレミアムなプラットフォームへ進化している点を挙げ、若年層や女性を含むオーディエンスへの到達や、ブランド価値の強化につなげたい考えを示した。