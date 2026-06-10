マクラーレン『アルトゥーラ』、F1モナコGP出走1000回記念車発表…世界10台限り

マクラーレン・オートモーティブは、2026年モナコGPでマクラーレン・レーシングがF1出走1000回目を迎えることを記念し、マクラーレン『アルトゥーラ 1000GP by MSO』を発表した。

【画像】マクラーレン・アルトゥーラ 1000GP by MSO

マクラーレン・アルトゥーラ 1000GP by MSO

この限定モデルは、マクラーレン・マスターカードFormula 1チームのランド・ノリスとオスカー・ピアストリがモナコでドライブした「MCL40」の特別リバリーを着想源にしている。

MSOが手がけるパッケージは、カスタマー向けがわずか10台。専用のピンストライプでディテールを彩り、アノダイズ処理されたメタリック・パパイヤカラーの記念プレートを車内に装着する。

マクラーレン・アルトゥーラ 1000GP by MSO

1000GPのグラフィックは、MSOの職人技で車体のボンネット、サイドボディ下部、ウィングミラー・ケーシングにあしらわれる。さらにフロント・スプリッターとリア・ディフューザーには、過去のリバリーを参考にしたピンストライプのディテールがアクセントカラーで入る。

マクラーレン・レーシングは1963年に始まったチームの歴史の中で、コンストラクターズ・タイトル10回、200回を超える勝利を積み重ねてきた。今回のアルトゥーラは、1000回目の出走とその道のりをたたえるモデルだと位置づけられている。

なお、マクラーレン・オートモーティブは2010年に設立され、マクラーレン・グループ・ホールディングスの一画として、軽量ハイパフォーマンス・スーパーカーを開発している。