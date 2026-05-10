「マクラーレンらしいね」ハイパーカー『MCL-HY』発表にSNS興奮！パパイヤオレンジに注目

マクラーレンは、FIAハイパーカーの『MCL-HY』を発表した。2027年からFIA世界耐久選手権（WEC）に出走し、ル・マン24時間レースを主要舞台として最高峰クラスへの復帰を狙う。SNSでは、「個性あっていいね！」「HYPERCAR味を凄く感じる」など、話題になっている。

【画像】マクラーレン MCL-HY GTRとMCL-HY

MCL-HYは、2026年も厳しいテストプログラムで開発を進め、来冬のホモロゲーション取得に向けて準備する。2026年5月からは、マクラーレン・ハイパーカー・チームがサーキットでMCL-HYのテストを開始する計画で、カスタマー向けサーキット専用モデルの開発も同時に進める。

テストは、ワークスドライバーのミケル・イェンセンが担当する。グレゴワール・ソーシー、リチャード・フェルシュホー（マクラーレン・ドライバー・ディベロプメント・プログラム）もサポートし、ユナイテッド・オートスポーツのベン・ヘンリーも参加する。

マクラーレン MCL-HY GTRとMCL-HY

MCL-HYは、FIAハイパーカーのLMDhレギュレーションに則って設計された。カーボン・ファイバー製モノコック構造を採用し、レース仕様のツインターボV6エンジンとMGUハイブリッドで総最高出力520kW（707PS）を発生させる。駆動は後輪で、車重は最低重量1030kgとされる。

また、レーシングカーと並行して開発されたカスタマー向けサーキット専用モデルが『MCL-HY GTR』。Project: Enduranceの一環として、極めてエクスクルーシブなサーキット走行プログラムとレースチームの一員となる経験を、マクラーレンの特別な顧客に提供する。

MCL-HY GTRは、FIAハイパーカーで義務づけられるLMDhハイブリッド・システムを搭載しない仕様で、2.9リッターのツインターボチャージャー付きレーシングエンジンのみで駆動する。最高出力は約730PS。デリバリーは2027年末に始まる予定だ。

マクラーレン MCL-HY

X（旧Twitter）では、「McLarenの名前が耐久の世界を席巻するか？」「MCL-HY、ちゃんとマクラーレンの顔と目つきしてて笑顔」「マクラーレンらしいね」「最近のマクラーレンはオレンジペイントが好きなのかな？」「個性あっていいね！個人的にはめちゃくちゃ好き」「MCL-HYええな、LMDhなのにHYPERCAR味を凄く感じる」など、特にそのデザインについてさまざまな意見が飛び交い話題となっている。