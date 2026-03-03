フェラーリ499P、2026年仕様を公開…WECワールドチャンピオンの証を纏う

フェラーリは、2026年シーズンのFIA世界耐久選手権(WEC)に参戦する『499P』をイタリア・モデナのエンツォ・フェラーリ博物館で発表した。

【画像全7枚】

フェラーリ499Pの2026年仕様

2025年シーズンにマニュファクチャラーズとドライバーズの両タイトルを獲得したフェラーリは、連覇を目指して新リバリーの499Pを公開した。

イベントにはフェラーリCEOのベネデット・ヴィーニャ氏をはじめ、チーフマーケティング&コマーシャルオフィサーのエンリコ・ガリエラ氏、チーフプロダクト開発オフィサーのジャンマリア・フルジェンツィ氏、グローバル耐久レース&コルセクリエンティ責任者のアントネッロ・コレッタ氏、耐久レースカー責任者のフェルディナンド・カンニッツォ氏、そして公式ドライバーたちが出席した。

フェラーリ499Pの2026年仕様

新リバリーには、2025年シーズンのワールドチャンピオンの証である月桂樹のエンブレムが施されている。跳ね馬のエンブレムを配したシールドの下、フロントフェンダーに月桂樹が明確に表示されている。

ドライバーラインナップは4年連続で継続される。50号車はアントニオ・フオコ、ミゲル・モリーナ、ニクラス・ニールセンのトリオ、51号車はアレッサンドロ・ピエール・グイディ、ジェームス・カラド、アントニオ・ジョビナッツィのトリオが担当する。2025年のドライバーズタイトルを獲得した51号車には、ドアフィンにドライバー用の月桂樹エンブレムが追加されている。

フェラーリ499Pの2026年仕様

499Pのリバリーは、1973年まで耐久レースを支配した312Pへのオマージュを継続しながら進化している。セントロ・スティーレ・フェラーリがデザインした新リバリーは、ロッソ・スクデリアを基調とし、今年は従来のマット仕上げから光沢仕上げに変更された。この色と仕上げは、F1世界選手権に参戦するスクーデリア・フェラーリHPのSF-26と同一のものだ。

1947年にエンツォ・フェラーリが創業した同社のレーシングヘリテージを象徴する赤は、ジャッロ・モデナと組み合わされている。2026年仕様では、ボディラインを際立たせる黄色が特にコックピット部分を強調するデザインとなっている。

スタイリング面では、2023年のデビュー以来アイコニックなデザイン要素となっている黄色の斜線が形成する矢印の向きが変更された。2026年仕様では矢印が反転し、その先端が進行方向ではなくリアウイングを指している。これはセントロ・スティーレ・フェラーリによる選択で、車の構造的中心であり、デザインの象徴的要素でもあるコックピットの役割をさらに強調するものだ。

技術面では、2026年仕様に大きな変更はない。レースデビュー以来使用されたジョーカーは、2024年7月のサンパウロ戦で導入された1つのみだ。しかし冬季休暇中、フェラーリは研究、データ分析、シミュレーターと実走行の相関性向上に取り組み、車の挙動とチーム運営の両面でさらなる改良を進めた。

パワートレインは、ミッドリアレイアウトのツインターボV6内燃機関と、フロントアクスルに搭載された電動ユニットERS(エネルギー回生システム)を組み合わせたハイブリッドシステムを搭載している。内燃機関は専用の特性を持つものの、マラネロの市販車に使用される6気筒ファミリーから派生しており、レーシングカーと市販車の間の技術移転を示している。

2025年シーズンに53年ぶりにマニュファクチャラーズ世界耐久選手権タイトルをマラネロに持ち帰り、耐久レース最高峰クラスで初のドライバーズ世界タイトルを獲得したフェラーリ・AFコルセチームは、新シーズンに向けて全戦で競争力を発揮し、FIA WECでのリーダーシップを確認する決意を固めている。競争がこれまで以上に激しくなることを十分に認識しながらの挑戦となる。

FIA世界耐久選手権のカレンダーは、前2シーズンと同じサーキットで8戦が開催される。ただし2025年より1か月遅いスタートとなる。ルサイル・インターナショナル・サーキットで3月22日から23日に合同プロローグテストが行われ、開幕戦カタール1812kmは3月28日に開催される。その後、イモラ(イタリア、4月19日)、スパ・フランコルシャン(ベルギー、5月9日)、ル・マン(フランス、6月13日から14日)、サンパウロ(ブラジル、7月12日)、COTA(アメリカ、9月6日)、富士(日本、9月27日)、サキール(バーレーン、11月7日)と続く。