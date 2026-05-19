伝説のフェラーリ「330 P4をつくる」発売、エンジン始動音や加速音も再現…デアゴスティーニ

デアゴスティーニ・ジャパンは5月19日、『フェラーリ330 P4をつくる』を公式ウェブサイトで発売した。

【画像】『フェラーリ330 P4をつくる』

本シリーズは、フェラーリ史上最も美しいと称され、1967年のデイトナ24時間レースで1位から3位までの表彰台を独占した伝説のマシン、フェラーリ「330 P4」を、1/8スケールのハイクオリティモデルとして再現する。

V型12気筒エンジンやエアロダイナミクスを含む内部まで忠実に再現し、専用リモコンでヘッドライトやダッシュボード、リアライトやウィンカーなどのライトギミックを操作できる。エンジン始動音や加速音、クラクションといったサウンドギミックも搭載する。

完成後はサイドドアやエンジンカウルを手動で開閉できる。ウェブサイトから日本語の「組み立てガイド」をダウンロードできる。

価格は初回お試し価格が990円（税込）、第2回特別価格が4990円（税込）、第3回以降通常価格が9990円（税込）。全23回で、第4火曜日発送。申込受付開始日は5月19日（火）で、6月23日頃より配送開始予定だ。

定期購読の先着500名には、1967年の24時間レースで優勝を果たしたモデルを再現した1/43スケールのダイキャスト製「フェラーリ330 P4 ミニカー」をプレゼントする。

なお、冊子のマガジンや組み立てガイドは付属しない。購入後にウェブサイト（マイページ）で閲覧できるとしている。