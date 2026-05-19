「こんなん欲しくなっちまうよ！」ヤマハの新型ネオレトロバイク『XSR155』発売にSNS注目！ 往年の名車『RZ』を彷彿との声も

ヤマハの新型ネオレトロバイク『XSR155 ABS』が6月30日に発売となる。3月のモーターサイクルショーで日本初公開され話題となっていただけに、SNSでは「これは欲しい！すぐ欲しい！」「なんやカッコええやんか！」など多くのコメントが寄せられ注目を集めている。

【詳細画像32枚】ヤマハの新型ネオレトロバイク『XSR155』

◆「ファッショナブル」×「乗って楽しい」の二刀流

XSR155は、“ファッショナブル”と“乗って楽しい”を両立するコンセプトのもと開発された。XSRシリーズが掲げる“不変性を感じるスタイル”と“最新コンポーネント“を融合させたネオレトロの思想を継承している。

155ccエンジンの採用により、高速道路走行も可能な軽二輪クラスならではの利便性を実現。原付2種モデルの『XSR125』ユーザーから寄せられた「もう少し遠くまでツーリングに出かけたい」「よりスポーティな走りを楽しみたい」という声に応えた形だ。

ヤマハ XSR155 ABS（ブラックメタリック12）

エンジンは155ccの水冷・SOHC・4バルブ・FI仕様で、VVA（可変バルブ）を搭載。低速域と中高速域で吸気バルブの作動特性を切り替えることで、全域にわたって優れたトルク特性と良好な加速感を発揮する。

また、クラッチレバーの操作荷重を低減するA&Sクラッチ（アシスト＆スリッパークラッチ）を採用し、加減速時のスムーズなシフト操作をサポートするほか、長距離ツーリング時などでの疲労を軽減する。

車体にはデルタボックス型フレームを採用。左右ピボットの軸間を221mmとワイドに設定し、縦・横・ねじれ剛性のバランスを確保した。フロントサスペンションはインナーチューブ径37mm・ストローク130mmの倒立式を採用し、ショック吸収性能と接地感を両立している。

ヤマハ XSR155 ABS

フロントブレーキはΦ267mmディスクと2ポットキャリパーの組み合わせで、優れた制動力とコントロール性を実現。車重137kg、シート高810mmのコンパクトな設計により、取り回しのよさと乗降性を確保した。

◆「旅の相棒」感を演出するネオレトロデザイン

「旅の相棒」を目指したというXSR155のデザインコンセプトは“XSR's wanderlust Bro”とし、「XSR Identity」「Timeless Quality Impression」「Spirit of Freedom」をキーワードに構成。細部まで本物の質感にこだわり、愛着を生むデザインに仕上げるとともに、ふと思い立って道を逸れ、どこかへ行きたくなる、自由なマインドを提供するとしている。

ヘッドライトなど灯火器類はシンプルでレトロ感のあるサークルデザインとし、メーターは“先進×レトロ”を調和させた丸型LCDメーターを採用。タコメーター・スピードメーター・ギアポジション・燃料計などの情報を大きく表示する。

ヤマハ XSR155 ABS（グリーニッシュグレーメタリック2）

アップハンドルやニーグリップ部分を絞った燃料タンク、オーセンティックな雰囲気を醸しつつホールド性に優れるタックロールシートを組み合わせた。本物の素材感と軽量加工を施した、質感ある「ヘッドランプステー」と「サイドカバーモール」、ボディと連動したデザインの「マフラープロテクター」も装着する。また、タイヤは力強い足回りを印象付けるオフロード調トレッドパターンとしている。

カラーラインアップは、グリーン（グリーニッシュグレーメタリック2）、シルバー（ライトブルーイッシュグレーメタリック9）、ブラック（ブラックメタリック12）の3色を設定する。グリーンは「ロハスミント」と呼ばれる塗料を採用したもので、ヤマハとして日本市場初採用のカラーリングとなる。

メーカー希望小売価格は53万9000円（税込）。

ヤマハ XSR155 ABS

◆SNSでの反応は

X（旧Twitter）では、「これは欲しい！すぐ欲しい！」「なんやカッコええやんか！」「こんなん欲しくなっちまうよ！」「これは惹かれるなぁ。格好良くて軽くて高速も走れる」「絶妙なサイズ感。高速道路にも乗れるお得感。何より往年のヤマハカラーが素敵過ぎてヨダレ垂らしながら眺めてます」「バイク1台しか買えない、1台しか置けないんだったら、コレ良いんじゃない」などのコメントが寄せられ、注目を集めている。

デザインについては、「格好いいよー RZじゃんー YAMAHAのバイクは格好がいいよー」「あら～このカラーリングいいね。昔、自分が乗ってたRZ250はこのホワイト版のやつだったから懐かし」「凄く欲しいんだけど、RZイメージならホワイトも出してくださいヤマハさん」「このカラーリングは刺さるねw価格は刺さらないけど」など、往年の「RZ」を思わせるスタイリングとカラーが、バイクファンの心をざわつかせているようだ。

このほかにも、「車重137kgは魅力的。XSR125のライトブルー好きだったから、ラインナップにはないが、ライトブルー出たら揺らぐかも」「ぜひともxsr125と同じブラウンカラー出してほしい」など、カラーリングに対するリクエストの声も多く見られた。