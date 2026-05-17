「おもちゃっぽくて可愛い」トヨタ『ランドクルーザーFJ』発売にSNS興奮！「450万円は破格」の声も

トヨタ自動車は、『ランドクルーザー』シリーズの新たなコンパクトモデル『ランドクルーザーFJ』を5月14日に発売した。SNSでは、「おもちゃっぽくて可愛い」「サイズ感が丁度いい」「450万円で買えるのは破格」など、話題となっている。

【詳細画像】トヨタ ランドクルーザー FJ

ランドクルーザーFJは、ランドクルーザーの既存の3シリーズ（「300」「70」「250」）に加わる新選択肢で、「Freedom＆Joy」をコンセプトに開発。扱いやすいサイズを意識しつつ、信頼性・耐久性・悪路走破性を継承することを狙う。

悪路走破性では、耐久性に優れるラダーフレーム構造を採用。さらに、ホイールアーティキュレーションの考え方によりタイヤの浮きづらさを高め、ホイールベースの縮小で機動性も確保した。

トヨタ ランドクルーザー FJ

パワートレーンは、2.7リットルガソリンエンジンのみで6速Super ECTを組み合わせる。最高出力は120kW（163ps）、最大トルクは246Nm（25.1kgf・m）で、WLTCモード走行燃費は8.7km/リットル。

デザインは、スクエアなキャビンを継承しつつ、サイコロをモチーフにしたアイコニックな要素を取り入れた。コンパクトなボディで車両感覚をつかみやすくし、取り回し性も高めたという。

車両の全長は4575mm、全幅は1855mm、ホイールベースは2580mm。2列シート5人乗りで、荷室はリヤシート格納時に1607リットルまで確保する。

「VX」グレードのみとなり、メーカー希望小売価格（消費税込み）は、450万0100円。価格にはリサイクル料金は含まれない。

トヨタ ランドクルーザー FJ

2025年10月の発表され話題となっていたランドクルーザーFJ。待望の発売にX（旧Twitter）には多くのコメントが寄せられ賑わっている。

「おもちゃっぽくて可愛いね」

「FJ位のサイズ感が丁度いいかな」

「ランクルFJが見たい 乗りたい おもちゃみたいな車欲しかったんだー」

「トヨタの最小ランクルFJ良いね なんか、こう… ギターとかディスク積んでキャンプ行きたい」

「ランクルFJ可愛いから好き」

「多分一番普段使いしやすいランクルじゃないかな」

「2列目のリクライニング角度すごすぎん！？ランクルシリーズ1番なのでは？」

など、デザインや実用性に注目が集まっている。このほか、

「軽自動車がフル装備で250万ぐらいする時代に、2.7LのランクルFJが450万円で買えるのは破格やろ」

「ランクルFJ何度見てもカッコいいな～ 早く納車してほしい… 7月まであっという間だけど待てない…笑」

「契約してきてしまった 動悸が止まらない」

と、すでに契約したというユーザーや、価格に対して「破格」とのコメントも見られた。

また、発表時に公開されていた「丸目」仕様は現時点で用意されていないことから、「あらランクルFJ丸目ないんか」「丸目オプションないの？」といったコメントも。こちらはカスタマイズアイテムとして、順次発売される予定となっている。