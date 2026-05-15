ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

モデリスタ、ランドクルーザー『FJ』のカスタマイズパーツ発売…「アーバンラギットスタイル」提案

・トヨタカスタマイジング＆ディベロップメントが新型ランドクルーザー「FJ」向けのモデリスタブランドカスタマイズパーツを発売した。

・外装はフロント・リヤのバンパーガードやアンダーカバーなどを設定し、タフネスと上質さを両立したスタイリングを実現している。

・昼夜で異なる表情を演出するインテリアイルミネーションキットを設定。

モデリスタのランドクルーザー「FJ」のカスタマイズパーツ装着車
  • モデリスタのランドクルーザー「FJ」のカスタマイズパーツ装着車
  • 「MODELLISTAパッケージ」のフロントバンパーガード
  • 「MODELLISTAパッケージ」のフロントアンダーカバー
  • 「MODELLISTAパッケージ」のリヤアンダーカバー
  • シグネチャーイルミ
  • フードガーニッシュ
  • フェンダーガーニッシュ
  • サイドモール

トヨタカスタマイジング＆ディベロップメントは5月14日、新型『ランドクルーザーFJ』の発表に合わせ、モデリスタブランドのカスタマイズラインナップを発売した。

【画像全12枚】

「SOPHISTICATED GEAR（ソフィスティケイテッド ギア）」をコンセプトに掲げ、機能性・質感・造形を高次元で融合させた「アーバンラギットスタイル」を提案する。日常とアクティブシーンをつなぐパートナーとして、ランドクルーザーFJオーナーのライフスタイルや価値観にさらなる広がりをもたらすことを目指している。

■外装カスタマイズ

「MODELLISTAパッケージ」のフロントバンパーガード「MODELLISTAパッケージ」のフロントバンパーガード

外装には「MODELLISTAパッケージ」として、フロントバンパーガード・フロントアンダーカバー・リヤアンダーカバーの3点セットを設定した。

フロントバンパーガードは縦型LEDをセンターに集約した3分割構造で、重厚な力強さの中にモダンな造形美を与える。フロントアンダーカバーはアルミ合金を一体成形した面構成により、視覚的な堅牢さとダイナミックな造形を両立。リヤアンダーカバーはSUVとしてのキャラクターを強調しながら、フロントとの呼応によって車両全体のまとまりを高める。

フードガーニッシュフードガーニッシュ

単品パーツとしては、シグネチャーイルミ、フードガーニッシュ、フェンダーガーニッシュ、サイドモール、オーバーフェンダー（ボディ同色または金属調塗装）、リヤスポイラー（2026年6月中旬発売予定）なども用意されている。

■インテリア・アクセサリー

インテリアイルミネーションキットインテリアイルミネーションキット

室内向けには、昼夜で異なる表情を演出するインテリアイルミネーションキットを設定した。昼間は木目パネルの自然な質感を引き立て落ち着きのある空間を演出し、夜間はイルミネーションが陰影を描き洗練されたモダンな印象へと変化する。

そのほか、18インチアルミホイールセット（セキュリティロックナット付）、LEDルームランプセット、LEDスマートフットライト、ドアハンドルプロテクター、サンシェード、IR（赤外線）カットフィルム、スマートクッショントート、スピーカーセットなど多彩なアクセサリーも揃えた。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トヨタ ランドクルーザーFJ

モデリスタ

トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント

SUV・クロスオーバー

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES