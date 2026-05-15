モデリスタ、ランドクルーザー『FJ』のカスタマイズパーツ発売…「アーバンラギットスタイル」提案

トヨタカスタマイジング＆ディベロップメントは5月14日、新型『ランドクルーザーFJ』の発表に合わせ、モデリスタブランドのカスタマイズラインナップを発売した。

【画像全12枚】

「SOPHISTICATED GEAR（ソフィスティケイテッド ギア）」をコンセプトに掲げ、機能性・質感・造形を高次元で融合させた「アーバンラギットスタイル」を提案する。日常とアクティブシーンをつなぐパートナーとして、ランドクルーザーFJオーナーのライフスタイルや価値観にさらなる広がりをもたらすことを目指している。

■外装カスタマイズ

「MODELLISTAパッケージ」のフロントバンパーガード

外装には「MODELLISTAパッケージ」として、フロントバンパーガード・フロントアンダーカバー・リヤアンダーカバーの3点セットを設定した。

フロントバンパーガードは縦型LEDをセンターに集約した3分割構造で、重厚な力強さの中にモダンな造形美を与える。フロントアンダーカバーはアルミ合金を一体成形した面構成により、視覚的な堅牢さとダイナミックな造形を両立。リヤアンダーカバーはSUVとしてのキャラクターを強調しながら、フロントとの呼応によって車両全体のまとまりを高める。

フードガーニッシュ

単品パーツとしては、シグネチャーイルミ、フードガーニッシュ、フェンダーガーニッシュ、サイドモール、オーバーフェンダー（ボディ同色または金属調塗装）、リヤスポイラー（2026年6月中旬発売予定）なども用意されている。

■インテリア・アクセサリー

インテリアイルミネーションキット

室内向けには、昼夜で異なる表情を演出するインテリアイルミネーションキットを設定した。昼間は木目パネルの自然な質感を引き立て落ち着きのある空間を演出し、夜間はイルミネーションが陰影を描き洗練されたモダンな印象へと変化する。

そのほか、18インチアルミホイールセット（セキュリティロックナット付）、LEDルームランプセット、LEDスマートフットライト、ドアハンドルプロテクター、サンシェード、IR（赤外線）カットフィルム、スマートクッショントート、スピーカーセットなど多彩なアクセサリーも揃えた。