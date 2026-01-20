メッキギラギラじゃない『アルファード』にSNSも「時代変わった」と注目！ モデリスタが魅せた新デザイン表現とは

モデリスタ（トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント）は『アルファード』の従来のカスタマイズカーとは異なるデザインコンセプトを「東京オートサロン2026」で披露した。SNSでも「メッキやめてLEDと造形で勝負するの時代変わった」など注目を集めている。

【画像】「東京オートサロン2026」で公開されたアルファード モデリスタ コンセプト

モデリスタは2024年に「上質」「洗練」「五感に響く機能」へのチャレンジを宣言し、2025年にその概念を具現化したモデルを展示してきた。新しい世界観を表現したモデルの一台が今回の『アルファード モデリスタ コンセプト』だ。

そのデザインコンセプトは「Magnific IMPERIAL（マグネフィック インペリアル）」。壮大な威厳さを意味し、アルファードの存在感にローブ・デコルテのような優美なドレスをイメージさせる美しい曲線で、モデリスタの上質、洗練を表現している。

アルファード モデリスタ コンセプト（東京オートサロン2026）

ドレスの裾をイメージした流麗な造形美が気品ある印象を醸し出すエアロパーツや、プリズム感を生む光り方で新たな表情を創出するLED等の外装に加え、手に触れる場所にリアルストーンを用いたオーナメントを採用した内装など、「上質」「洗練」「五感に響く機能」の一例をこの一台で表現している。

従来のモデリスタといえば、メッキパーツを多用した存在感のあるスタイルが特徴だった。しかし今回、その象徴とも言えるメッキに代わって採用されたのがLEDイルミネーションだ。注目すべきは、その光り方。ランダムな形状のLEDがプリズム感を生み出し、まるで宝石のような輝きを放つ。しかも点灯していない状態でも、自然光による陰影が美しい表情を見せるという。

また。インテリアの注目点として、「本物の石」を視覚と触覚で感じられる点だ。上質白を基調としたシートとセンターコンソール。その中で異彩を放つのが、ドアトリムに採用された「リアルストーン」だ。本物の石を薄く加工したオーナメントで、視覚だけでなく触覚でも上質さを感じられる。白を基調としたシートとセンターコンソール。そしてドアトリムにはリアルストーンが使われている。後席もまっしろなシートで上質感が満ちている。

アルファード モデリスタ コンセプト

X（旧Twitter）では、「未来っぽ～い」「近未来感あってカッコいい」「メッキ減らすとマイルドになっていいねぇ」「メッキやめてLEDと造形で勝負するの時代変わった」と今までのモデリスタそのイメージを大きく覆すアプローチに評価の声が集まっている。

インテリアについても「内装きれいな白でよさそう」「内装真っ白で美しすぎる」など、非日常感とラグジュアリー性を強調した空間が話題となっている。