日常的に味わえる“クロスター”の個性…2月の試乗記ベスト3

2月に掲載されたレスポンス試乗記について、独自に集計したポイントをもとにランキング形式でまとめました。今月はホンダ『フリードクロスター』の試乗記が注目を集めました。クロスターならではの個性とe:HEVの高い完成度が魅力の一台です。

1位）【ホンダ フリードクロスター 新型試乗】目を見張る実燃費、日常で味わえる“クロスター分”の個性もいい...島崎七生人

https://response.jp/article/2026/02/07/407134.html

試乗車返却時の満タン給油で目を見張った。計算すると20.52km/リットルの実燃費だったからだ。試乗車ホンダ『フリード e:HEV クロスター』（4WD・5人乗り）のWLTCモード燃費は21.3km/リットル。カタログ数値にほとんど遜色なしということになる。

マツダ CX-5 XD ドライブエディション

2位）【マツダ CX-5 最終試乗】これほど「次」が楽しみなクルマも珍しい…中村孝仁

https://response.jp/article/2026/02/11/407288.html

2025年、マツダ『CX-5』が生産、販売の双方で累計500万台を突破した。この快挙はマツダにとって『ファミリア』『アクセラ』に続き3車種目だそうである。

マツダ CX-60 XDドライブエディション

3位）【マツダ CX-60 新型試乗】乗り心地、フラット感は進化。3年目の通信簿としては…中村孝仁

https://response.jp/article/2026/02/14/407419.html

2022年に発売が開始された、マツダ渾身のラージプラットフォーム群の第1弾『CX-60』。エンジン、トランスミッション、駆動方式、骨格などすべてを一新したモデルだった。