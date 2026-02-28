ホンダ『CR-V』待望の復活にSNSでファン歓喜！「めっちゃクール」なデザインと充実の装備に「これは買いですわ」の声

ホンダは、新型ハイブリッドSUV『CR-V』を2月27日に発売した。価格は512万2700円から。かねてより注目を集めていたCR-Vの日本市場復活に、SNS上では「カッコいい！」「これは買いですわ」など、高評価の声が多く見られる。

【画像】ホンダ CR-V 新型の「e:HEV RS」と「e:HEV RS BLACK EDITION」

6代目となる新型CR-Vは、「感動CR-V」をグランドコンセプトとし、快適性・走行性・ユーティリティー・ドライバビリティーを徹底的に磨き上げ、「スポーティーでありながら機能的なデザイン」や「爽快でありながら安心感のある視界」など、異なる価値を高い次元で両立させることで、幅広いシーンでお客様に感動をもたらす究極のオールラウンダーを目指した。

エクステリアは、歴代CR-Vの先進的でスポーティーなスタイルを受け継ぎ、よりSUVらしく力強いシルエットに進化した。フードやピラーなどの水平基調のシンプルな造形の中に、力強さと洗練・上質・大人らしさを凝縮して表現。また、CR-Vの象徴である縦型リアコンビネーションランプを踏襲し、リッドランプやナンバープレートを上方に配置することで、上質感とどっしりとした安定感を実現した。

ホンダ CR-V 新型（e:HEV RS BLACK EDITION）

インテリアは、水平基調のインパネや直線的な加飾ラインなど、シャープなスタイリングとし、SUVらしい力強さや上質感を表現している。

また、後席足元のスペースを先代モデルから前後長で16mm拡大し、クラストップレベルの広さとすることで、ゆとりある空間を実現。8段階の調節機能をもつ後席リクライニングにより、長距離の移動でも疲れにくい着座姿勢を提供する。

荷室は「考えずに使える」気軽さとさまざまなライフスタイルに対応できる使いやすさを目指した。フラットな床面と広い開口部を備え、後席のスライド機構により荷室容量を拡大可能とすることで、クラストップレベルのカーゴ容量を実現した。

ホンダ CR-V 新型（e:HEV RS BLACK EDITION）

2.0リットル直噴エンジンと高出力モーターを平行軸に配置した2モーター内蔵電気式CVTを組み合わせた第4世代「e:HEV」をベースに、CR-V専用のハイ/ロー2段のエンジン直結ギアを追加し、専用のギアレシオを設定することで、CR-Vが目指す爽快感ある上質な走りと高い環境性能を両立するパワートレーンへと進化させた。市街地での緩加速や登坂など負荷が高まる状況では、ロー側のギアでエンジンを直結させることで効率を高め、走りと燃費の向上に貢献する。

また、リアルタイムAWDの電子制御の進化により、雪上だけでなく、オンロードにおいても走行性能を向上。コーナリング時の前後輪の駆動力配分を、従来の60:40から最大で50:50まで後輪側を引き上げることで、旋回時の安定感とライントレース性を向上させた。

「e:HEV RS」と「e:HEV RS BLACK EDITION」のみのグレード展開となり、e:HEV RSは外装下部をボディ同色とし、上質さと都会的なイメージを目指したスポーティーグレード。e:HEV RS BLACK EDITIONは、e:HEV RSをベースに内外装の加飾を黒で統一したモデルとなっている。

ホンダ CR-V 新型（e:HEV RS BLACK EDITION）

ボディカラーは、プラチナホワイト・パール、スレートグレー・パール（CR-V新色）、クリスタルブラック・パール、ブレイジングレッド・パール（ホンダ新色）、キャニオンリバーブルー・メタリック。一部カラーは4万4000円高となる。

これに対しX（旧Twitter）上では、「カッコいい！」「めっちゃクール」「カッコいいし渋い」「Honda久々に本気出してきた感あって、SUV好きとしては完全に心掴まれた」「ホンダのデザインは良い方に進んでいる」など、そのデザインに高評価の声が多く寄せられている。

「新型CR-V良さそうやね」「近くのホンダついにCR-V展示されててまじで見に行きたい」「早く街中で見たい」「これは買いですわ」といったコメントのほか、「走りにおいて満足度は高いだろ 質感も高い 装備面は充実している あとは乗った後に値段をどう感じるかだけだ」「電動パノラミックサンルーフ シートベンチレーション リアシートヒーター ヘッドアップディスプレイ この辺りの装備が付いた現行のホンダ車は少ないので装備面において満足度は高いと思う」など、装備の充実を評価するユーザーの声も寄せられている。

