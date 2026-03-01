ホーム モーターサイクル 新型車 記事

「スズキ信者倍増計画か？」スズキとVTuber輪堂千速のコラボバイク発表に、SNSでは双方ファンから嬉しい悲鳴

VTuber「輪堂千速」とのコラボレーションバイク『GSX250R [Chihaya Remix]』
  • スズキ GSX250R（参考画像）
スズキとホロライブプロダクション所属のVTuber「輪堂千速（りんどう・ちはや）」とのコラボレーションが2月27日に発表され、SNSでは双方のファンから歓喜の声が上がっている。注目は、スポーツバイク『GSX250R』をベースに輪堂千速とスズキのデザイナーが手がけた『GSX250R [Chihaya Remix]』の発表だ。

X（旧Twitter）では、「売って欲しいくらいのデザイン」「ばりかっこいい！」「久しぶりにバイク乗りたくなった」「コラボバイクが思ってる以上にすごかった……！」といったコメントが寄せられ、大きな賑わいを見せている。

輪堂千速は、音楽やゲーム配信のほか、自動車やバイク、モータースポーツ関連の動画配信を通じてモビリティの魅力を発信しているVTuber（アニメ調のアバターを用いて、主にインターネット上でライブ配信、動画投稿を行うバーチャルタレント）。スズキは、特に若い世代に人気のある輪堂千速が思い描く理想の1台を形にすることで、VTuberファンにバイクの魅力を届け、ライディングの楽しさを共有するためコラボレーションを実施する。

コラボレーションバイク「GSX250R [Chihaya Remix]」は、スズキの『GSX250R』をベースに、輪堂千速が手掛けたカラーとグラフィックデザインの原案を、スズキのデザイナーが車体デザインとしてまとめ上げた。

カラーリングは輪堂千速の衣装を彷彿とさせるブラックとターコイズグリーンを基調に、グラデーションのあるパープルを差し色に使いワイルドなストリート感を表現。カウルにはグラフィティ風のモチーフを大胆にあしらい、衣装のディテールをイメージしたデカールを施している。また、車体の各所にはカスタムパーツを使用し、よりスポーティーな印象を際立たせた。

そしてこのコラボレーションバイクは、「hololive SUPER EXPO 2026」のスズキブースにて実車が展示される。また3月20日の大阪を皮切りに、東京、名古屋で開催されるモーターサイクルショーでも展示される予定だ。

「hololive SUPER EXPO 2026」は、カバー株式会社主催で2026年3月6日から8日まで幕張メッセ国際展示場4から8ホール、および幕張イベントホールで開催。開催時間は9時から18時まで。スズキブースは7ホールの協賛社エリア、ブースNo.40に設置され、コラボレーションバイクの展示やフォトスポット、メイキング映像の上映が行われる。

コラボの正式発表から一夜開けた時点で、Xにはコメントが殺到している。

「例の千速バイク、スズキの公式リリース来てた」
「世の中にスズキ信者倍増計画でも始動したのかと」
「かなりいいカラーリングだね」
「デザイン凄くカッコイイし、千速ちゃんのカラーがうまく落とし込められてる」
「SUZUKIのホームページに輪堂千速の名前が載ってるのアツすぎる」
「コラボバイクかっこいいなぁ 久しぶりにバイク乗りたくなった」

など、スズキファン、輪堂千速ファンともに興奮を隠せない様子だ。また、

「これは売って欲しいくらいのデザイン。スポーツバイクのデザインはこれくらい攻めて良いのよ」
「デザインした本人の意向通り、 ファン向けのキャラもの感がなくて凄く良い！ 販売されないのがもったいないです」
「千速のコラボバイク普通に欲しいやが 限定10台とかでええから売ってください」
「どうにかして販売までされる未来を待ち望んでおります！」

と、市販化に期待する声も多数寄せられている。


