「イイ感じになってる」乗りやすくなった“こがない自転車”『MOPERO 4U』にSNSも注目

電動モビリティ専門店のSWALLOWは、ペダルをこがずに進む「特定小型原動機付自転車」の新製品『MOPERO 4U（モペロ フォーユー）』の予約販売を3月14日より開始した。SNS上では「イイ感じになってて、欲しくなってきた」「ドラムブレーキいいな」などのコメントが寄せられ、注目を集めている。

【画像】特定小型原動機付自転車の新型『MOPERO 4U』

MOPEROシリーズのヒットモデル「MOPERO mini cargo」は、応援購入サービス「Makuake」にて6200万円以上の支援を集めた。その一方で、一部のユーザーから「またぎにくい」「バイクの運転経験がないと乗りこなしが難しい」といったフィードバックが寄せられたという。

SWALLOWはこれらの声を受け、より多くの方に受け入れられる形状として、足を高く上げずに乗り降りできる「V字型フレーム」の採用を早期に決定した。

ペダルなし電動自転車「MOPERO 4U」

さらに運転経験に応じて加速特性を切り替えられる「パパモード・ママモード」の搭載など、使う人の安心感と実用性を徹底的に追求した。

MOPERO 4Uは、構想段階の仮説を実証実験によって検証・改善し、完成度を高めたモデルだ。製品名「4U」は、「For You（あなたのために）」というメッセージとともに、4つのコンセプトを表している。

MOPERO 4Uは、自転車の使いやすさはそのままに、日々の移動をさらに快適にするための工夫を凝らした。16歳以上であれば免許不要で、家族みんなで共有できる新しい移動体験を提供する。

ペダルなし電動自転車「MOPERO 4U」

またぎやすいV型フレームで、低くまたぎやすいステップスルー設計。スカートを履いている日でもスムーズに乗り降りできる。

メーカー希望小売価格は18万9000円（税込）で、早期購入割引もおこなっている。

MOPERO 4Uの登場に対しX（旧Twitter）上では、「イイ感じになってて、欲しくなってきた」「ドラムブレーキいいな」「これ よかね！」といったコメントのほか、すでに購入したというユーザーの報告も寄せられている。