ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

「これいいっすね！」アウディ『A5』初のPHEV発売にSNSでは「パワーあるのもいいね」と高評価の声

アウディ A5 アバントTFSI e-hybrid quattro S line
  • アウディ A5 アバントTFSI e-hybrid quattro S line
  • アウディ A5 アバントTFSI e-hybrid quattro S line
  • アウディ A5とA5アバントのTFSI e-hybrid quattro S line
  • アウディ A5 TFSI e-hybrid quattro S line
  • アウディ A5 TFSI e-hybrid quattro S line
  • アウディ A5 TFSI e-hybrid quattro S line
  • アウディ A5のTFSI e-hybrid quattro
  • アウディ A5 TFSI e-hybrid quattro S line

アウディジャパンは、中核モデルの『A5』シリーズにPHEV（プラグインハイブリッド）モデルの「A5 TFSI e-hybrid quattro S line」および「A5 Avant TFSI e-hybrid quattro S line」を追加し発売した。SNS上では「欲しい」「これいいっすね」など高評価の声が寄せられている。

【画像全9枚】

今回のPHEVモデルは、アウディ初のPHEVとして2015年に日本導入されたアウディ『A3 Sportback e-tron』や、2023年導入のフラッグシップモデルであるアウディ『A8 60 TFSIe quattro』など、歴代PHEVモデルからさらに進化したモデルだ。

最新の内燃エンジンと電気モーターを高次元で融合させた「eモビリティへのブリッジモデル」として、プレミアムミッドサイズセグメントにおける独自のポジショニングを担う。

アウディ A5とA5アバントのTFSI e-hybrid quattro S lineアウディ A5とA5アバントのTFSI e-hybrid quattro S line

最高出力185kW（252ps）を発生する2.0リットルTFSIエンジンと、最大105kW（143ps）を発揮する電気モーターを組み合わせ、システム最高出力270kW（367ps）、最大トルク500Nmを実現した。0-100km/h加速は5.1秒で、アウディ『S5』の4.5秒に迫る加速性能を誇る。

駆動システムにはAWDクラッチ式quattro（クワトロ）四輪駆動システムを搭載し、あらゆる路面状況で安定感とダイナミックな走行体験を提供する。

総電力量25.9kWh（正味容量20.7kWh）の大容量リチウムイオンバッテリーを搭載。「EV」と「ハイブリッド」の2種類の走行モードを用意し、EVモードでのWLTCモード走行換算距離はセダンで最長110km、アバントで最長108kmを達成した。これはアウディ『A8 60 TFSIe』と比較して約2倍の進化となる。

アウディ A5 TFSI e-hybrid quattro S lineアウディ A5 TFSI e-hybrid quattro S line

標準装備として、テクノロジーパッケージプロおよびS lineパッケージ、メタリックペイント、ライティングパッケージ、ダーク アウディ リングス＆ブラックスタイリングパッケージ、カラードブレーキキャリパーレッドを用意する。

これに対しX（旧Twitter）上では、「A5 PHEVいいっすね」「PHEV出たのか。欲しい」など、快適性と低燃費性を両立させたPHEV版に高評価の声が多く見られた。また、「252PSのエンジンに143PSのモーターのっけたってこと？」「パワーあるのもいいね」など、エンジン＋モーターの動力性能に期待する声も寄せられていた。

《園田陽大》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

アウディ A5、S5、RS5

アウディ（Audi）

セダン

電気自動車 EV、PHEV、BEV

口コミ記事

トピック

注目の記事

ステーションワゴン

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews