「これいいっすね！」アウディ『A5』初のPHEV発売にSNSでは「パワーあるのもいいね」と高評価の声

アウディジャパンは、中核モデルの『A5』シリーズにPHEV（プラグインハイブリッド）モデルの「A5 TFSI e-hybrid quattro S line」および「A5 Avant TFSI e-hybrid quattro S line」を追加し発売した。SNS上では「欲しい」「これいいっすね」など高評価の声が寄せられている。

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今回のPHEVモデルは、アウディ初のPHEVとして2015年に日本導入されたアウディ『A3 Sportback e-tron』や、2023年導入のフラッグシップモデルであるアウディ『A8 60 TFSIe quattro』など、歴代PHEVモデルからさらに進化したモデルだ。

最新の内燃エンジンと電気モーターを高次元で融合させた「eモビリティへのブリッジモデル」として、プレミアムミッドサイズセグメントにおける独自のポジショニングを担う。

アウディ A5とA5アバントのTFSI e-hybrid quattro S line

最高出力185kW（252ps）を発生する2.0リットルTFSIエンジンと、最大105kW（143ps）を発揮する電気モーターを組み合わせ、システム最高出力270kW（367ps）、最大トルク500Nmを実現した。0-100km/h加速は5.1秒で、アウディ『S5』の4.5秒に迫る加速性能を誇る。

駆動システムにはAWDクラッチ式quattro（クワトロ）四輪駆動システムを搭載し、あらゆる路面状況で安定感とダイナミックな走行体験を提供する。

総電力量25.9kWh（正味容量20.7kWh）の大容量リチウムイオンバッテリーを搭載。「EV」と「ハイブリッド」の2種類の走行モードを用意し、EVモードでのWLTCモード走行換算距離はセダンで最長110km、アバントで最長108kmを達成した。これはアウディ『A8 60 TFSIe』と比較して約2倍の進化となる。

アウディ A5 TFSI e-hybrid quattro S line

標準装備として、テクノロジーパッケージプロおよびS lineパッケージ、メタリックペイント、ライティングパッケージ、ダーク アウディ リングス＆ブラックスタイリングパッケージ、カラードブレーキキャリパーレッドを用意する。

これに対しX（旧Twitter）上では、「A5 PHEVいいっすね」「PHEV出たのか。欲しい」など、快適性と低燃費性を両立させたPHEV版に高評価の声が多く見られた。また、「252PSのエンジンに143PSのモーターのっけたってこと？」「パワーあるのもいいね」など、エンジン＋モーターの動力性能に期待する声も寄せられていた。