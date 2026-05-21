アウディの新型電動コンパクト『A2 eトロン』、今秋デビューへ…プロトタイプの写真公開

アウディは、新型電動コンパクト『A2 eトロン』を2026年秋にワールドプレミアすると発表した。プロトタイプの写真を公開している。

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A2 eトロンの投入により、ブランドのラインアップを補完し、プレミアムな電動モビリティへの入口を広げるのが狙いだ。

A2 eトロンは、アウディ本社のあるドイツ・インゴルシュタットで製造する。アウディのゲルノート・デルナーCEOは、「一貫して電動化を進める道のりにおける次の大きな一歩」と述べた。

現在、試作車が各種テストを実施している。スカンジナビアではラップランドで冬季試験を行い、氷点下の気温や雪で覆われた路面、凍結した湖の滑りやすいテストコースで検証した。スウェーデン北部の試験場では、走行特性に加え、熱管理やバッテリー性能も確認する。

また、インゴルシュタットのアウディ・テクニカル・ディベロップメントでは風洞での評価を進める。最大300km/hの風速で、超高精度のアエロアコースティック計測を行うほか、235km/hのローリングロードも用いて、空気の流れ、ノイズの発生、熱の安定性を最適化する。

さらに、バイエルン州のアルトミュール渓谷では、起伏や路面の変化、急カーブなど多様な条件で実走テストを行う。サスペンションや運転支援システムのバランスを調整し、日常での使いやすさを確認している。

アウディは2024年と2025年に20車種超の新モデルを投入した。競合の中で最も新鮮なラインアップになっているとしており、2026年もこの流れを続けるとしている。