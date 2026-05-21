タイヤが汚いと愛車はぼやける！ 洗車の完成度を上げるタイヤケア術～Weeklyメンテナンス～

ボディをピカピカに洗車しても、愛車がどこかぼやけて見える。その原因のひとつがタイヤ汚れだ。今回はタイヤケアアイテムに注目した。

◆タイヤの汚れが愛車の印象をぼやけさせる

クルマの中でも汚れやすい部分であるタイヤ。路面からの泥やホコリ、油分はもちろん、ブレーキダストなどの汚れも堆積している。雨の日に不整地などを走行すると泥汚れがシミのように付着し、汚れはすぐに確認できる。一方で少しずつ堆積していく汚れは、全体的にくすんでいくためわかりにくいのが事実だ。

しかしタイヤが汚れると、本来は黒く艶のあるサイドウォールが白っぽくなり、愛車全体がぼやけた印象になってしまう。長く放置すると「タイヤってもともとこんな色だっけ？」と思うほどくすみ、新品の状態とはかなり印象が変わってしまう。そこで愛車をシャキッときれいに見せるために、タイヤのクリーニングに着目してみよう。

◆専用クリーナーでタイヤ本来の黒さを引き出す

タイヤの洗浄は水洗いが基本だ。ドライブで汚れた直後なら汚れは落としやすいが、しばらく放置するとクリーニングは難しくなる。洗車時にボディ用シャンプーを使ってタイヤも洗う方法は手軽だが、ボディ用シャンプーの洗浄力は限定的。水で濡れている間は黒々、艶々として見えても、乾くと元のくすんだサイドウォールに逆戻りする場合も多く、思い描いたようなきれいなタイヤに戻らないこともある。

そこで利用したいのがタイヤクリーナーだ。タイヤ＆ホイールクリーナーも含め、カー用品店では近年タイヤを主にしたクリーナーの売り場面積の拡大を感じる。タイヤ向けのクリーナーにはスプレーノズルタイプやウェットシートタイプなど、さまざまな使い勝手や機能性を持ったアイテムが用意されている。アイテム数も増えているため、効果や性能で選ぶ楽しみも広がっている。

ボディ洗車のついでにタイヤを洗うだけではなく、専用のタイヤクリーナーを用意してタイヤの美しさをキープしたいと考えるユーザーが増えているということだ。クルマをきれいに見せるには絶好の環境が整っている。専用ケミカルを利用しない手はないだろう。

◆デリケートなタイヤはやさしく洗うのが基本

ところでタイヤはデリケートなパーツなので、強いケミカルを使って洗浄すると成分を傷めて劣化を早めてしまう恐れがある。そのためタイヤ洗浄に対応したアイテムを適度な頻度で使い、クリーニングするのが良いだろう。頻繁に強い液剤を使うと劣化を早める可能性もあるため注意したい。

タイヤクリーナーの効能を見ると、ブレーキダストや油分の汚れなどを分解して洗浄する成分を含んだアイテムもあり、素早くクリーニングできるのも良いところだ。さらに汚れを再び付着しにくくする成分を含んだモデルもあるため、長くきれいな状態を保つことも可能になる。

汚れに対してブラシでこする際は、タイヤがゴムパーツで繊細なため、なるべく柔らかな毛先を持ったブラシを用意したい。表面にキズを付けないように、ソフトに擦り洗いするのがコツだ。

◆仕上げのワックスとホワイトレターケアで完成度を高める

仕上げにはタイヤワックスやタイヤコーティングを施工するのも良いだろう。塗り込むだけでタイヤに黒々とした艶が戻り、足元が引き立つのを感じられる。

ただし過度に使うと、タイヤにダメージを与えるアイテムもある。適度な間隔を空けて、タイヤクリーニングをした際に塗布するのが良いだろう。タイヤが汚れるたびに対症療法的にタイヤワックスで黒さを取り戻す使い方は、タイヤを長持ちさせるという観点から避けた方が良い。

さらにSUVやオフ系で人気のホワイトレタータイヤも、長期間使っていると白い文字部分が黄ばんでくる。水洗いではリフレッシュできない場合もあるが、その際にはホワイトレター専用クリーナーを使ってみると良いだろう。

ホワイトレターは文字部分を白く塗っているわけではなく、タイヤの内部に白いゴムが内包されていて、文字部分だけ白いゴムが露出している構造だ。そのため洗浄するとホワイトレターが薄れてしまうのでは、という心配は無用。サイドウォールの黒さの復活とともに純白のホワイトレターを取り戻し、タイヤの外観を新品同様にリフレッシュさせてみよう。

足もとを美しく仕上げると、クルマは一気にきれいに見えてくる。路面からの汚れなども堆積しやすいタイヤだからこそ、適切なクリーニングとケアが重要だ。ボディの洗車やワックス同様にタイヤケアにも力を入れ、洗車の完成度を上げてみよう。

土田康弘｜ライター

デジタル音声に関わるエンジニアを経験した後に出版社の編集者に転職。バイク雑誌や4WD雑誌の編集部で勤務。独立後はカーオーディオ、クルマ、腕時計、モノ系、インテリア、アウトドア関連などのライティングを手がけ、カーオーディオ雑誌の編集長も請け負う。現在もカーオーディオをはじめとしたライティングを中心に活動中。