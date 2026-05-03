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常にクリーンな状態を保ちたい…春の愛車メンテナンスまとめ

フロアマットを洗うだけで車内の快適性が上がる
  • フロアマットを洗うだけで車内の快適性が上がる
  • 自宅洗車派も見直したい！ 高圧洗浄機と純水で変わるコイン洗車場での仕上がり
  • 黄砂の季節に愛車を守る！ こすらない洗車がボディを救う
  • 折れた樹脂ツメは直せる！ DIYで効く補修剤と復活のコツ
  • クルマの布シート、見えない汚れをDIYで一掃！

2月1日からこれまでに公開された連載「Weeklyメンテナンス」の記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。注目1位は「フロアマットの選び方と正しい洗い方」でした。車内の汚れ対策はもちろん、防音や断熱にも役立つ多機能アイテムです。


1位） 洗車のついでが正解だった！ フロアマットを洗うだけで車内の快適性が上がる～Weeklyメンテナンス～：188 Pt.

この記事で解決することは、フロアマットの選び方と正しい洗い方だ。汚れや臭いを防ぎ車内を快適に保つため、タイプ別の特徴や清掃のコツを具体的に整理していく。
車内の重要な機能アイテムのひとつがフロアマット





2位） 自宅洗車派も見直したい！ 高圧洗浄機と純水で変わるコイン洗車場での仕上がり～Weeklyメンテナンス～：138 Pt.

コイン洗車場は自宅で洗えない人だけの場所ではない。高圧洗浄機や純水で時短と仕上がりを両立でき、週末ドライブ前後の洗車がラクになる。
十分なスペースがあり専用の洗車関連機器が揃う





3位） 黄砂の季節に愛車を守る！ こすらない洗車がボディを救う理由 ～Weeklyメンテナンス～：97 Pt.

黄砂シーズンの洗車で大切なのは、こすらず早く洗い流すことだ。粒子は細かくても硬く、放置や乾拭きはキズやシミの原因になる。細かな粒子がボディに降り積もると、見た目が汚れるだけでなく洗車のやり方次第では塗装面にダメージを与えることもある。
黄砂がクルマに与える影響、見分け方、正しい洗車手順





4位） 折れた樹脂ツメは直せる！ DIYで効く補修剤と復活のコツ～Weeklyメンテナンス～：55 Pt.

樹脂クリップやツメを折っても、原因を切り分ければ落ち着いて直せる。この記事では破損箇所の見極め方と補修の選び方、強度を落とさないコツを解説する。
クルマの各部を固定するパーツとして樹脂のツメが用いられる





5位） クルマの布シート、見えない汚れをDIYで一掃！ 専用クリーナーで車内がここまで変わる～Weeklyメンテナンス～：22 Pt.

衣類のように洗えないクルマのシートは、専用クリーナーを使ったDIY清掃で汚れ対策ができる。手順と注意点を知れば、車内を手軽にリフレッシュできる。
クルマの車内で汚れがたまりやすい場所はいくつかあるが、その代表格がシート


《高木啓》

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