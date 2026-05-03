常にクリーンな状態を保ちたい…春の愛車メンテナンスまとめ

2月1日からこれまでに公開された連載「Weeklyメンテナンス」の記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。注目1位は「フロアマットの選び方と正しい洗い方」でした。車内の汚れ対策はもちろん、防音や断熱にも役立つ多機能アイテムです。
この記事で解決することは、フロアマットの選び方と正しい洗い方だ。汚れや臭いを防ぎ車内を快適に保つため、タイプ別の特徴や清掃のコツを具体的に整理していく。
コイン洗車場は自宅で洗えない人だけの場所ではない。高圧洗浄機や純水で時短と仕上がりを両立でき、週末ドライブ前後の洗車がラクになる。
黄砂シーズンの洗車で大切なのは、こすらず早く洗い流すことだ。粒子は細かくても硬く、放置や乾拭きはキズやシミの原因になる。細かな粒子がボディに降り積もると、見た目が汚れるだけでなく洗車のやり方次第では塗装面にダメージを与えることもある。
樹脂クリップやツメを折っても、原因を切り分ければ落ち着いて直せる。この記事では破損箇所の見極め方と補修の選び方、強度を落とさないコツを解説する。
衣類のように洗えないクルマのシートは、専用クリーナーを使ったDIY清掃で汚れ対策ができる。手順と注意点を知れば、車内を手軽にリフレッシュできる。