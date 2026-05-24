ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

「この形で出るなら欲しい」スバル『WRX STI』新型は6気筒ボクサーのハッチバックに!? スクープ情報にSNSでは期待の声

スバル WRX STI 新型の予想CG
  • スバル WRX STI 新型の予想CG
  • スバル WRX STI 新型の予想CG
  • スバル WRX STI 新型の予想CG
  • スバル WRX STI 新型の予想CG
  • スバル パフォーマンスB STIコンセプト
  • スバル パフォーマンスB STIコンセプト
  • スバル パフォーマンスB STIコンセプト
  • スバル インプレッサ 現行

ラリー由来の高性能AWDスポーツカー、スバル『WRX STI』新型をめぐる動きが活発化している。新型は水平対向6気筒エンジンを搭載するハッチバックになるとみられている。こうしたスクープ情報が報じられると、SNSでは「この形で出るなら欲しい」「水平対向6発サウンドどうなるか楽しみ」など、さまざまなコメントが寄せられ注目を集めている。

【画像】スバル WRX STI 新型の予想CG

スバルは、ジャパンモビリティショー2025で、『Performance-E STIコンセプト』と、内燃機関エンジン搭載の『Performance-B STIコンセプト』を初公開。その後、スバル・モータースポーツUSAが、「WRX ARA25」ラリーカーの公道仕様CGを公式フェイスブックで公開。さらに2026年3月12日には、新車両『SUBARU HIGH PERFORMANCE X Version II』で、スーパー耐久シリーズ2026シーズン第1戦から参戦すると発表した。

スバル パフォーマンスB STIコンセプトスバル パフォーマンスB STIコンセプト

加えて、新型WRX STIとみられる特許画像がオンライン上で流出したことから、WRX STIがハッチバックになる可能性が高まっている。STI＝スバルテクニカインターナショナルはスバルのモータースポーツ部門子会社だ。

WRXのベースとなった『インプレッサ』は1992年に初登場、高性能モデル「インプレッサWRX」が設定され、世界ラリー選手権（WRC）でも活躍した。3代目インプレッサの中期から、「WRX」は独立したモデル名になっている。いっぽう6代目となる現行インプレッサは2023年に発売され、この世代から4ドアセダンが廃止されてハッチバックのみになっている。現行のWRX STIは4ドアセダンだ。

提携先の「Nikita Chuicko／KOLESA RU」が制作したWRXハッチバックの予想CGは、標準インプレッサ・ハッチバックとは大きく異なるデザインだ。

スバル WRX STI 新型の予想CGスバル WRX STI 新型の予想CG

フロントとリアには大型フェンダーフレアを装備し、リアウインドウ上部には大型スポイラーを配置した。フロントマスクには、ヘッドライトと一体化したグリルを採用。新デザインのバンパーや大型コーナーインテーク、エアインテークスリット付きボンネットも装備される。ブラック仕上げのミラーやルーフ、ワイドサイドスカートも特徴だ。リアには、中央配置のデュアルエキゾーストパイプを備えた専用バンパーが装着されている。

パワートレインについて、現行インプレッサ・ハッチバックは、最高出力154ps、最大トルク197Nmを発生する2.0リットル水平対向4気筒エンジンを搭載している。新型WRX STIには、最高出力359ps級の2.4リットル水平対向ターボエンジン搭載が予想される。

新型インプレッサ WRX STIのワールドプレミアは、今後数か月以内とみられる。

こうしたスクープ情報にX（旧Twitter）では、「ハッチバックでガチガチの走るクルマはアツすぎる」「WRX STI がこの形で出るなら欲しい」「正常進化だし水平対向6発サウンドどうなるか楽しみ」「WRXの新世代のライバルは、やっぱりTYPE-Rなんだな」「コレホンマやったら欲しいぞ…」など、期待の声が寄せられている。

《奥山 輝》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

スバル WRX

スバル（ブランド、自動車）

新型車スクープ

ハッチバック

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews