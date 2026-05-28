EMT エムタ はなぜ日本で起業したのか…「日常の不便」解決へ軽EV投入

EMTは5月27日、新自動車ブランド「EMTA（エムタ）」を発表した。EMTの何暁慶代表取締役CEOは、日本を拠点に選んだ理由について、「世界的に高い評価を得ている日本の自動車文化に対する、心からの敬意から」と説明する。

EMTは2025年1月30日に設立された。新エネルギー車や自動運転、先進運転支援システム（ADAS）の研究開発、自動車の製造・販売を手がける合弁会社である。2027年に軽自動車規格のEVを投入し、2029年までに4車種を展開する計画だ。

出資企業は、オートバックスセブン、奇瑞汽車（チェリー）、江蘇悦達汽車集団、国軒高科（ゴーション・ハイテク）、アネスト岩田の5社。日本と中国の企業が参加する体制となる。中国の大手自動車メーカーや車載電池メーカーが参加する資本構成だけを見ると、中国での事業展開も可能に見える。しかしEMTは、「日本発」のブランドとして事業を立ち上げた。

●日本の自動車文化

何CEOは、日本のものづくりや品質、安全性へのこだわりについて、「日本ならではの自動車文化」と表現した。さらに「日本は誇るべき自動車大国であり、長きにわたり自動車技術の進歩を牽引してきた」と述べた。

いっぽうで、電動化やスマート化の時代に入り、「生活者にどのような価値を提供できるのか」という問いを起点に起業したという。

世界をリードしてきた日本の自動車文化

EMTは、日本市場を調査する中で、日本特有の道路事情や生活環境に注目した。何CEOは、「日本特有の狭い路地や、土地代が高騰する東京の狭い駐車場への懸念、そして人々が日々最も気にかけている子供の送迎問題に注目した」と語る。さらに、災害時に必要となる非常用電源や安全対策にも着目したという。

EMTは、こうした生活者の日常の不便や不安を解決する中で、「一人ひとりの日常を幸せで満たす」という理念にたどり着いたとしている。