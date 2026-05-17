テインの新純正互換ショックアブソーバー「エンデュラ・プロ・ベーシック」が『WRX』『ランエボX』などに適合

サスペンション専門メーカー・テインが販売中の純正互換ショックアブソーバー「エンデュラ・プロ・ベーシック」に、スバル『WRX』三菱『ランサーエボリューションＸ』トヨタ『カローラツーリング』ほかの適合が追加された。

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今回適合が追加された型式と年式は、スバル・WRX S4（VAG 2014年8月～2021年10月）、レヴォーグ（VM4、VMG 2014年6月～2020年10月）、XV（GT3、GTE 2020年10月～）、三菱・ランサーエボリューションＸ（CZ4A 2007年10月～2015年3月）、トヨタ・カローラツーリング（MZEA17W、MZEA17 2022年10月～2025年4月）。

純正互換ショックアブソーバー「エンデュラ・プロ」シリーズ製品は、新プラットフォーム「シールド構造」を採用することで高品質とコストダウンを両立。減衰力調整により、ノーマルよりもコンフォート、またノーマルよりもスポーティにと幅広く楽しめるよう仕上げられている。

テイン エンデュラ・プロ・ベーシック XV用

「エンデュラ・プロ・ベーシック」は旧モデル「エンデュラ・プロ」の性能を継承し、カラーリングを黒に変更した純正互換高機能ショックアブソーバ。販売単位をフロント、リアそれぞれ左右2本組として、補修交換にも対応しやすくなっている。シェルケースは純正より強度・オイル容量ともにアップされ、海外ラリーでの実績からフィードバックしたハイドロ・バンプ・ストッパー（H.B.S.）を搭載している。

税込み価格はいずれも2本セットで、フロントはWRX S4用とレヴォーグ用が5万600円、XV用とカローラツーリング用が4万6200円、ランサーエボリューションX用は5万9400円。リアはカローラツーリング用のみ2万3100円で、その他は2万7500円。すべて3年または6万kmの製品保証付き。