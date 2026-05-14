スバル『レイバック』の7色再現、スマホケース発売…実車のカラー番号を元に自動車用塗料を調合

エンターテインメントマーケティングは5月12日、SUBARU（スバル）『レイバック』の実車カラーを再現したスマートフォンケースを、SUBARUオフィシャルライセンス商品として発売した。

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スマートフォンケースは、実車で人気の7色をラインナップする。iPhoneだけでなく、Android各機種にも対応する。

SUBARU『レイバック』の実車カラーを再現したスマートフォンケース

スマホケースは、市販の多くが印刷で着色するのに対し、自動車用塗料をスプレー塗装して仕上げる。CMYKインクでの印刷ではなく、実車のカラー番号を元に自動車用塗料を調合し、鮮やかさや深みを再現している。

また、自動車用塗料の耐候性や、コーティング剤の防汚性をスマホケースに取り入れた。素材はポリカーボネイトで、価格は6578円(税込)。販売場所は同社販売サイト「muomou SHOP」。カーディーラーでの販売も検討している。

SUBARU『レイバック』の実車カラーを再現したスマートフォンケース

レイバックのカラーは、セラミックホワイト(M6Y)、アイスシルバー・メタリック(G1U)、マグネタイトグレー・メタリック(P8Y)、クリスタルブラック・シリカ(D4S)、イグニッションレッド(DCK)、アステロイドグレー・パール(YFR)、サファイアブルー・パール(WCH)の7色だ。