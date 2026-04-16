レイズ鍛造ホイールの新たな答え『VOLK RACING G025 SZ EDITION』が放つ上質感とは

RAYS（レイズ）の鍛造ホイール『VOLK RACING G025 SZ EDITION』は、極細スポークとシャイニングブロンズメタルで足もとを華やかに彩る注目作だ。

極細スポークと上質カラーが映える「G025 SZ EDITION」の魅力

Audi RS5 × レイズ VOLK RACING G025 SZ EDITION

サーキットで実力を発揮する本格スポーツホイールを数多くラインアップするレイズのボルクレーシング。ボルクレーシング＝リアルレーシングの世界でしのぎを削ってきた、パフォーマンス重視のホイール群を思い浮かべるユーザーも少なくないだろう。しかし、そんなハイパフォーマンスなDNAを受け継ぎつつ、デザイン性を高めたモデル群も用意されているので注目したい。

その代表的なモデルが「G025 SZ EDITION」だ。“G”のネーミングを冠した同モデルは、ドレスアップ車の足もとを飾るにもぴたりとフィットするデザイン性が光るモデルであり、ユーロメイクを楽しむユーザー層にも似合うホイールとなっている。

レイズ VOLK RACING G025 SZ EDITION

このモデルの大きな特徴となっているのが、シャイニングブロンズメタルカラーの採用だ。ブロンズ（アルマイト）はサーキットの香りが強く、本気のイメージが濃い。一方でシャイニングブロンズメタルは、華やかさとドレスアップイメージを備えたカラーリングなのが魅力である。エモーショナルな造形が自慢のG025にこのカラーリングを取り入れることで、上質感を格段に高めている。

このカラーはかなり手の込んだ処理で仕上げられており、ベースにブラックを施し、その上からブロンズカラーを重ねることで調光輝調として発色させている。色のグラデーションがホイールのエッジ感や滑らかなラウンド形状を引き出してくれるのも特徴だ。

BMW M2 ×レイズ VOLK RACING G025 SZ EDITION

欧州スポーツをはじめとした質感の高い車両へのマッチングを考えると、このカラーリングによる高級感は他のホイールでは得がたい特性といえるだろう。代表的な適合モデルとして想定されるのがBMW M2で、走りのパフォーマンスをしっかり備えつつ、美しさを兼ね備えることが同モデルの大きなアピールポイントになっている。

18インチ、19インチ、20インチサイズをラインアップし、20インチではBMW M4までを適合範囲に見据えている。極細スポークによって、大径ローターとビッグキャリパーを備えた足もとを誇らしげに見せつけるスタイルは、まさにデザインとハイパフォーマンスを兼ね備えた足もとドレスアップの真骨頂といえるコーディネートだ。

鍛造だから実現できた極細スポークとウェイトレスホール

レイズ VOLK RACING G025 SZ EDITION

ここであらためて「G025 SZ EDITION」の造形の成り立ちに注目してみよう。ベースのコンセプトになっているのは、限りなく細くエモーショナルなフォルムだ。ピンヒールを思わせるような鋭利なスポークが、このホイールの象徴となっている。特にスポークとリムとの接合部分を正面から見ると、他のホイールではありえないほど極細の接点となっているのには驚かされる。

ここまでの造形ができたのは、当然ながら高強度を担保できる鍛造製法があったからこそだ。さらには、強度や剛性を確保するための同社の設計ノウハウを注ぎ込んだからこそ、この高いデザイン性が成立している。

レイズ VOLK RACING G025 SZ EDITION

その上で開発陣は、細いスポークだけでは満足しなかった。さらにインパクトを求め「細いスポークを投入した中で、更にできることは無いか？」と、極限を追求することになった。そこでプランとして挙がったのが、スポークに穴を穿つ処理だった。ウェイトレスホールと呼ばれるスポークへの穴開け処理は、Y字形状の付け根部分に開ける構造を採用。さらに、スポークが二股に分かれるY字形状の横方向にも穴を開けるという大胆な処理を施している。

ここまで細いスポークに穴開け処理を施すと、強度面は大丈夫なのか。開発陣はデザインと強度のせめぎ合いの中で、何度もテストを繰り返した。さらに微細な切削を必要とするこの処理には高度な工作精度も求められ、ホイール作りにおける総力戦ともいえる製造技術の結集を経て完成したのが、この形状だった。

レイズ VOLK RACING G025 SZ EDITION

一方で「G025 SZ EDITION」には、細いスポークを補い、ホイール全体で十分な強度を生み出す工夫も込められている。そのひとつがスポークのリムへの接合部分だ。正面から見ると極細のスポークだが、奥行方向には面積をしっかり稼いでいる。スポークをリムオーバーさせて接合する部分では、縦方向に接合面積を確保することで強度を保っているのである。

立体感と高級感を引き出す造形とA.M.T.ロゴ加工

レイズ VOLK RACING G025 SZ EDITION

さらに先にも紹介した通り、「G025 SZ EDITION」はエモーショナルなフォルムも大きな特徴だ。細身の2×5スポークに加えて、もうひとつの見どころとなっているのがスポークの描くラインである。

スポークはリムフランジ部分から立ち上がり、緩やかなラウンドを描いてY字の接合部へとつながっていく。そこからセンターパートに向けては急峻な角度で一気に落ち込むデザインとしている。こうすることでディスク面にメリハリを与え、立体的で奥行きのあるフォルムを実現している。ドレスアップで使うホイールに欠かせない要素を、高いレベルで成立させているのだ。

レイズ VOLK RACING G025 SZ EDITION

加えて、同ホイールの質感を高めている細部処理がウェル部に施されたロゴだろう。同社の特許技術であるA.M.T.（アドバンスド・マシニング・テクノロジー）を使って切削されたブランド名やメーカー名などは、ホイールのクオリティを大きく引き上げることに一役買っている。スポークの奥に存在感あるロゴを配置することで、ホイールの奥行きを感じさせているのも上質な演出といえる。

Audi Q3 × レイズ VOLK RACING G025 SZ EDITION

伸びやかで動きのある極細スポークを持つレイズのボルクレーシング「G025 SZ EDITION」は、エモーショナルなフォルムによって機能性に加え、ドレスアップ性も高いレベルで両立した。加えて印象的なシャイニングブロンズメタルのカラーリングを得たことで、スポークのエッジを際立たせ、曲線美をより一層強調している。鍛造ホイールならではのハイパフォーマンスと、尖ったデザイン性を同時に手に入れられる「G025 SZ EDITION」は、足もとを美しく彩りたいユーザーにとって見逃せない注目の1本だ。