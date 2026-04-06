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アウディQ3新型、銀座・日本橋で先行展示へ…今夏の日本発売に先駆け欧州仕様車を公開

アウディ Q3 新型
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  • アウディ Q3スポーツバック eハイブリッド新型
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アウディ ジャパンとアウディ正規販売店のMID ALFA、およびアウディ フォルクスワーゲン リテール ジャパンは、今夏に日本発売を予定している新型『Q3』シリーズの欧州仕様車を、4月11日から期間限定で先行展示する。

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展示場所はアウディ シティ銀座とアウディ シティ日本橋の2会場だ。アウディ シティ銀座では4月11日から19日まで、特別カラーの「マデイラブラウンポーラーマットエフェクト」を施した『Q3 スポーツバック』（欧州仕様）を展示する。コンパクトセグメントでは希少なブラウン系マットペイントで、光によって表情が変わり、重厚感のあるプレミアムな雰囲気を持つ。

アウディ シティ日本橋では4月11日から26日まで、「ナバーラブルー」のQ3（欧州仕様）を展示する。

アウディ Q3スポーツバック eハイブリッド新型アウディ Q3スポーツバック eハイブリッド新型

■10年以上のベストセラーが大幅進化

アウディ Q3シリーズは、アウディのプレミアムコンパクトセグメントで10年以上にわたり確立されたベストセラーモデルだ。今回のアップデートでは、デザイン・デジタル機能・効率性のすべてにおいて大幅な進化を遂げている。

フロントデザインは、幅広いシングルフレームとシャープなヘッドライトにより、よりエモーショナルで力強い印象となった。デジタルマトリックスLEDヘッドライトにはシリーズ初となるマイクロLEDモジュールを採用し、高解像度かつ高コントラストの照射性能を実現している。

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■ダイナミックなエクステリア

新型Q3は先代と比べてより筋肉質でエモーショナルなデザインとなった。幅広いシングルフレームは高い位置に配置され、細く絞られたヘッドライトが精悍な表情を生み出す。調整可能な冷却空気取り入れ口がシングルフレーム下部に設けられ、空気のロスを最小限に抑える設計だ。

サイドには水平のショルダーラインが走り、車両を視覚的に上下2つに分ける。フロントとリヤのホイールのショルダー部分から浮かび上がるブリスターは、初代クワトロを想起させるデザインだ。リヤには細いライトストリップが車両の全幅を横切り、クリーンな印象を与える。

アウディ Q3 新型アウディ Q3 新型

■デジタル化が進むインテリア

インテリアでは、11.9インチのインストルメントクラスターと12.8インチのMMIタッチディスプレイによる「パノラミックディスプレイ」がデジタルステージを構成する。フルサイズクラスのデジタルステージをコンパクトセグメントに導入した形だ。ヘッドアップディスプレイも装備する。

ステアリングホイールには2本の新しいステアリングコラムレバーを初めて統合した。右側レバーがシフトセレクター、左側レバーがライト機能およびワイパー操作を担う。センターコンソールからシフトセレクターがなくなったことで収納スペースが拡大し、2つのカップホルダーも備わる。

充電機能では、15Wの冷却機能付き非接触充電トレイと2つのUSB-Cポートをフロントに、さらに2つのUSB-Cポートをリヤに装備している。

《森脇稔》

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