ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

アウディ『Q3スポーツバック』新型、クーペ風デザインと電動化を強化…PHEVはEV航続118km

アウディ Q3スポーツバック eハイブリッド新型
  • アウディ Q3スポーツバック eハイブリッド新型
  • アウディ Q3スポーツバック eハイブリッド新型
  • アウディ Q3スポーツバック eハイブリッド新型
  • アウディ Q3スポーツバック eハイブリッド新型
  • アウディ Q3スポーツバック eハイブリッド新型
  • アウディ Q3スポーツバック eハイブリッド新型
  • アウディ Q3スポーツバック eハイブリッド新型
  • アウディ Q3スポーツバック eハイブリッド新型

アウディは25日、SUVクーペの『Q3スポーツバック』新型を欧州で発表した。従来モデルと比較してより感情的なデザインを採用し、幅広いシングルフレームと流線型のヘッドライトを空力コンセプトに完全統合している。

第2世代のQ3スポーツバックは、SUVの利点である乗降性の良さ、優れた視界、実用的な室内レイアウトに加え、クーペの美学を融合させた。Aピラーから下向きに傾斜するルーフラインは新型『Q3』より29mm低く設定され、よりスポーティな外観と俊敏なシルエットを実現している。

リア部分にはオプションのデジタルOLEDリアライトが選択でき、連続LEDライトストリップとイルミネーション付きリングが組み合わされている。この照明技術レベルは、アウディコンパクトセグメントで初めて用意される。

アウディ Q3スポーツバック eハイブリッド新型アウディ Q3スポーツバック eハイブリッド新型

フロント部分では、デジタルマトリクスLEDヘッドライトにこのモデルで初採用となるマイクロLEDモジュールを搭載。マイクロLED技術の使用により照明性能が大幅に向上し、路面での強いコントラストを確保している。デジタルデイタイムランニングライトは片側23セグメントのLED技術で構成され、車両を容易に認識できる特徴的な光のシグネチャーを作り出す。

室内では新しいステアリングホイール制御ユニットにより、センターコンソールの収納スペースが拡大し、新しいユーザー体験とより良い空間感覚を実現する。ステアリングホイール制御ユニットには2つの新しいステアリングコラムレバーが初めて統合された。右側のレバーはギアセレクター、左側はライト機能とワイパーの制御要素として機能する。

アウディコンパクトセグメントで初めて、フロントサイドウィンドウ用の遮音ガラスをオーダーすることが可能となり、特に高速走行時の室内音響が向上する。488リットルのトランク容量も実用性を確保している。シートベンチを倒すと新型Q3スポーツバックの収納スペースは最大1289リットルまで拡大可能だ。

アウディ Q3スポーツバック eハイブリッド新型アウディ Q3スポーツバック eハイブリッド新型

Q3ファミリーのエントリーモデルは110kWの出力を持つ1.5TFSIで、この4気筒ガソリンエンジンはマイルドハイブリッド技術を採用した。110kWの2.0TDIエンジンを搭載したモデルは長距離走行に特に適しているという。

プラグインハイブリッドモデルの「Q3スポーツバックeハイブリッド」は、システム出力200kWを発揮し、理想的な条件下で最大50kWのDC充電が可能で、これまで以上にパワフルで効率的だ。総容量25.7kWh（正味19.7kWh）の高電圧バッテリーが搭載されている。

これによりQ3スポーツバックeハイブリッドは最大118kmの純電気走行が可能となっている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

アウディ Q3

アウディ（Audi）

SUV・クロスオーバー

クーペ

電気自動車 EV、PHEV、BEV

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES