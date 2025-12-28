「シビック e:HEV RSだと!?」「HRCコンセプトが気になる」ホンダのオートサロン出展情報にSNS興奮！

ホンダは「東京オートサロン2026」への出展内容を発表。「走りへの情熱」を表現した四輪コンセプトモデルやレース車両を出展する。これに対しSNS上では「シビックe:HEV RSだと？」「HRCコンセプト気になる！」など驚きの声が上がっている。

【画像】ホンダの東京オートサロンブースイメージ

ブーステーマは「Honda Sports DNA」で、モータースポーツを頂点とした走りに対する技術と情熱が、レース活動からホンダのクルマづくりにまで脈々と受け継がれていることを表現。赤色を基調としたブースデザインと相まって、夢への挑戦とクルマづくりへのこだわりを体感できるとしている。

主な出展車として、究極のピュアスポーツ性能を目指した『シビックタイプR』をベースに、ホンダのレース運営子会社であるホンダ・レーシング（HRC）の有するモータースポーツ活動の知見を生かして開発した「シビックタイプR HRCコンセプト」を初公開する。

また、2025年9月に発売した新型『プレリュード』をベースに、操る喜びをさらに追求したHRCパーツでカスタマイズした「プレリュード HRCコンセプト」も初公開する。

ホンダ プレリュードの「Honda S+ Shift」（参考画像）

さらに、『シビック e:HEV』にスポーティーグレード「RS」を設定した「シビック e:HEV RS」のプロトタイプを初公開する。プレリュードに続き、新制御技術「Honda S+ Shift」を搭載。シビックが持つ走りの楽しさ、爽快な走りにさらに磨きをかけている。

これに対しX（旧Twitter）上では、「シビックRのHRCコンセプト気になる！」「HRCコンセプトって市販車になるん？」「HRCコンセプトってなんだ!?!?!?!」など、新しく発表された『シビック』『プレリュード』の「HRCコンセプト」に期待と驚きの声が多く見られた。

また、シビック e:HEV RSについても「シビック e:HEV RSだと!?」「シビックRSに e:HEV追加？」など驚きの声や、「S+Shift搭載されたシビックとか欲しすぎる」「こりゃ楽しそうだ」など期待の声が上がっている。

「東京オートサロン2026」ホンダブースイメージ

レース車両展示では、2026年SUPER GTシリーズに参戦予定の新型GT500マシン「Honda HRC PRELUDE-GT」に加えて、2019年シーズンまでSUPER GTに参戦していた実際のNSX-GTを活用したeモータースポーツ専用レーシングシミュレーターを展示する。

出展に関する情報は、ホンダホームページ内の特設サイトにて順次公開される。