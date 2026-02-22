ホンダの大型プレミアムツアラー『ゴールドウイング ツアー』に新色、「ホワイト」と「ブラック」発売

ホンダは、大型プレミアムツアラー『ゴールドウイング ツアー』のカラーバリエーションを変更し、3月20日に発売する。

【画像】ホンダの大型プレミアムツアラー『ゴールドウイング ツアー』

今回、ゴールドウイング ツアーのカラーバリエーションは、ホワイトを主体色に、前後ホイール、マフラーなど、車体下部の配色をシルバーとすることで上質感を表現した「パールグレアホワイト」と、ブラックを主体色としつつ、ストライプをあしらったデザインやシリンダーヘッドカバーにブラウンのアクセントを施すことで重厚感を表現した「ガンメタルブラックメタリック」の計2色としている。

ホンダ ゴールドウイング ツアー（パールグレアホワイト）

「ゴールドウイング」は、1975年に米国で発売された初代モデルから、50年にわたりホンダのフラッグシップモデルとして進化してきた。2018年に、フルモデルチェンジを行い、軽量コンパクトに設計されたエンジンを剛性の高い車体に搭載するとともに、ホンダ独自の二輪車用ダブルウィッシュボーンフロントサスペンションや、利便性の高い数々の装備を設定し、パッセンジャーとともに上質な走りを共有できる大型プレミアムツアラーとして、顧客から支持を得ている。

メーカー希望小売価格は、パールグレアホワイトが385万円、ガンメタルブラックメタリックが390万5000円となっている。