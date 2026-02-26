ホーム モーターサイクル エンタメ・イベント 記事

ヤマハ発動機×初音ミク、テーマソング「Feel. Move.」が配信スタート

ジャパンモビリティショー2025ヤマハ発動機ブーステーマソング『Feel. Move.』
ヤマハ発動機は2月25日、2025年10月に開催された「ジャパンモビリティショー2025」のメインメッセージショーで披露されたテーマソング「Feel. Move.」の配信を開始したと発表した。

ジャパンモビリティショー2025では、初音ミクがヤマハ発動機ブースのエバンジェリスト（伝道者）として来場者をナビゲート。ブーステーマ「感じて動きだす」を五感で体感するために制作されたメッセージショーの総合演出を演出家・潤間大仁氏が担当した。

楽曲制作は、人気ボカロPのひとしずく×やま△と、ブラスダンスグループMOSのプロデューサーでありトラックメーカーの中山浩佑氏による共作。ヤマハ発動機のバイク工場とヤマハの楽器工場を舞台に、現在開発中の歌声合成ソフトウェア「初音ミク V6」を先行導入した新しい初音ミクが歌い上げる。

スカパンク×EDMが融合したエネルギッシュなハイブリッドサウンドがエモーショナルな歌詞とともに、「感動創造企業」を掲げるヤマハ発動機の哲学をポップに昇華。中盤にはラップパートや、観客と一体になって楽しめるCAN DO（できる）=感動という言葉遊びのコール&レスポンスも盛り込まれている。

配信はボーカロイド音楽専門レーベル「KARENT」より開始。各種音楽サービスの配信リンクをひとまとめにした「nodeeページ」も用意されている。

メインメッセージショーでは、ヤマハ発動機とヤマハの工場を舞台にした臨場感あふれるイマーシブワンカット映像と、ヤマハSound xRによる高精細な音響演出が融合。さらにブラスダンスグループMOS、ピアニスト、ドラマーによる迫力ある生演奏、そしてダンサーたちの躍動が重なり合い、最先端テクノロジーとライブパフォーマンスが一体となったエンターテインメントとして大きな話題を呼んだ。

ショーのフィナーレでは、初音ミクの代表曲「Tell Your World」のオーケストレーションとメッセージがシンクロし、会場全体を包み込むような感動を創出。観客一人ひとりが「感じて動きだす」瞬間を共有する象徴的なクライマックスとなった。

楽曲制作には、ひとしずく×やま△が作詞・作曲を、中山浩佑氏とsKnowが編曲を担当。演出家の潤間大仁氏がプロデューサーを務めた。

なお、楽曲制作時に先行導入された初音ミクの最新ソフトウェア「初音ミク V6」は、2026年4月14日の一般発売に向けて予約受付を開始している。旧来のVOCALOID版「初音ミク」シリーズのユーザーであれば、39日間限定で先行体験することも可能だ。

《森脇稔》

