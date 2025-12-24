“間違いなく正解”、新型『RAV4』に注目が集まる…12月に盛り上がった口コミ記事ベスト５

12月に公開された口コミ記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今月は5月に世界初公開された新型『RAV4』に関する記事に注目が集まりました。
トヨタが5月に世界初公開した新型『RAV4』が、「ジャパンモビリティショー2025」で一般公開。右ハンドル仕様の「CORE」、「ADVENTURE」、「GRスポーツ」の3タイプがトヨタブースに並べられ、注目を集めた。SNSでは「間違いなく正解」「さすがトヨタの力」など話題となっている。
ホンダは「ロサンゼルスモーターショー2025」において、SUV『パイロット』の改良新型を発表した。SNSでは、「スポーティ＆タフなデザイン」「サイズの制約が無いとデザイン自由度が高いという好例」など、注目が集まっている。
ソニー・ホンダモビリティは、2026年1月6日から米国ラスベガスで開催される「CES 2026」で、新たなコンセプトモデルを初公開すると発表。SNSでは、「期待十分」「どんなのが出来上がるのか楽しみ」など、注目が集まっている。
フィアットは、コンパクトカー『500』のハイブリッド、『500ハイブリッド』を欧州で発表した。SNSでは、「国産でこんな車あったら心揺さぶられる」「気になります」など、話題となっている。
マツダは「ジャパンモビリティショー2025」で2台のビジョンモデル（コンセプトカー）をサプライズ公開。その一台が、コンパクトカーの『MAZDA VISION X-COMPACT（ビジョン・クロスコンパクト）』だ。真っ赤な小さいボディは、会場で注目を集めていた。