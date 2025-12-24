ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

“間違いなく正解”、新型『RAV4』に注目が集まる…12月に盛り上がった口コミ記事ベスト５

トヨタ RAV4 CORE（ジャパンモビリティショー2025）
12月に公開された口コミ記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今月は5月に世界初公開された新型『RAV4』に関する記事に注目が集まりました。


1位） 「間違いなく正解」新型トヨタ『RAV4』がSNSで話題沸騰！ 注目グレードはやはり「GRスポーツ」：208 Pt.

トヨタが5月に世界初公開した新型『RAV4』が、「ジャパンモビリティショー2025」で一般公開。右ハンドル仕様の「CORE」、「ADVENTURE」、「GRスポーツ」の3タイプがトヨタブースに並べられ、注目を集めた。SNSでは「間違いなく正解」「さすがトヨタの力」など話題となっている。
「やっぱGRスポーツがカッコいい」など明確にキャラクターが分かれたグレード構成に好感が





2位） 「カッコいいじゃん」内外装を大幅アップデート！ ホンダ『パイロット』改良新型に高評価の声続々：87 Pt.

ホンダは「ロサンゼルスモーターショー2025」において、SUV『パイロット』の改良新型を発表した。SNSでは、「スポーティ＆タフなデザイン」「サイズの制約が無いとデザイン自由度が高いという好例」など、注目が集まっている。
Apple CarplayやAndroid Autoなど、接続機能も大幅強化





3位） ソニー・ホンダが発表予定の新コンセプトカーに「期待十分」の声、進化の早さに「想像以上」とも：84 Pt.

ソニー・ホンダモビリティは、2026年1月6日から米国ラスベガスで開催される「CES 2026」で、新たなコンセプトモデルを初公開すると発表。SNSでは、「期待十分」「どんなのが出来上がるのか楽しみ」など、注目が集まっている。
年明けに行われる発表会に向け期待高まる





4位） MTのみの潔さに「ほぼ最高では？」 フィアット『500ハイブリッド』発表に国内でも注目集まる：64 Pt.

フィアットは、コンパクトカー『500』のハイブリッド、『500ハイブリッド』を欧州で発表した。SNSでは、「国産でこんな車あったら心揺さぶられる」「気になります」など、話題となっている。
「運転してみたい」「運転する喜びがある」など、ドライバー目線のクルマ作りが高評価





5位） ベリーサの再来か、次期マツダ2か？ マツダ『X-COMPACT』の正式発表を待ち望む声続々：56 Pt.

マツダは「ジャパンモビリティショー2025」で2台のビジョンモデル（コンセプトカー）をサプライズ公開。その一台が、コンパクトカーの『MAZDA VISION X-COMPACT（ビジョン・クロスコンパクト）』だ。真っ赤な小さいボディは、会場で注目を集めていた。
「めっちゃ可愛い」「デザインいい」など、高評価の声多数


《レスポンス編集部》

