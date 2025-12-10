ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

センチュリーのクーペや6輪レクサスLSなど、ジャパンモビリティショー2025の話題車両を特別展示…富士モータースポーツフォレスト

Century
  • Century
  • Century
  • LEXUS LS Concept
  • LEXUS LS Micro Concept
  • LEXUS Catamaran Concept
  • TOYOTA Corolla Concept
  • TOYOTA IMV Origin
  • DAIHATSU ミゼットX

富士モータースポーツフォレストは、同社施設「ウェルカムセンター」において、ジャパンモビリティショー2025でトヨタグループが出展し話題を集めた主要車両の特別展示を開始した。展示期間は2026年2月1日までだ。

本企画は、「未来のモビリティ社会」を体感できる場として来場者を魅了したジャパンモビリティショー2025の熱気を、モビリティ体験の拠点である富士モータースポーツフォレストでも感じてもらいたいという想いから実現した。

期間中は、『センチュリー』（クーペ）やレクサス『LSコンセプト』をはじめとするコンセプトカーを間近で観覧できる。展示時間は9時から17時まで、入場料は無料。なお、12月29日から1月2日までは休館となる。

展示場所は富士モータースポーツフォレスト ウェルカムセンター1階展示エリア。展示車両は予告なく変更となる場合がある。

富士モータースポーツフォレストは、国際サーキット「富士スピードウェイ」を中心に、モータースポーツやさまざまなモビリティ体験を楽しめる複合施設。2022年には「富士スピードウェイホテル」と「富士モータースポーツミュージアム」がオープン。2023年には「ルーキーレーシングガレージ」「ウェルカムセンター」「シェイドレーシング FUJI ファクトリー」、2024年には「RECAMP 富士スピードウェイ」が開業し、「モビリティ体験の聖地」を目指して発展を続けている。

2026年春には新商業施設の「(仮称)おおみかテラス」も開業を予定している。

