「無限らしくて最高」「オーラすごそう」MUGEN PRELUDE にSNS注目！ 東京オートサロン2026に期待の声

無限ブランドを展開するM-TECは、2026年1月9日に開幕する「東京オートサロン2026」に、新型『プレリュード』をベースとした「MUGEN PRELUDE」などを出展すると発表。SNSではその予告内容に、早くも期待が高まっている。

【画像】「東京オートサロン2026」無限の出展車両

市販車エリアの注目は、2025年9月に登場したホンダ プレリュードをベースとした「MUGEN PRELUDE」だ。「Gliding Sports Coupe」をコンセプトに、新型プレリュードが秘める走りのポテンシャルを、無限の技術でさらに引き出した一台となっている。会場では、その開発プロセスを追った大型パネル「MUGEN PRELUDE 商品開発の道のり」も公開され、開発陣のこだわりを垣間見ることができる。

「Gliding Sports Coupe」をコンセプトとして開発した無限パーツ装着車「MUGEN PRELUDE」

そのほか、FL5『シビックタイプR』用に開発した「MUGEN CIVIC TYPE R Group.B」のパーツ展示コーナーでは、「Group.A」リアウイングと「Group.B」リアウイングの比較展示も行う。また、子どもを対象とした「AUTOBACS MUGEN SF23 #15」への乗り込み体験など、モータースポーツを身近に感じられる体験型コンテンツ展示も実施する。

このほか、2026年の無限コンセプト「MUGEN POWER 2026」に合わせ、2025年全日本スーパーフォーミュラ選手権において、岩佐歩夢選手とともにドライバーズチャンピオンを獲得した栄光のマシン「AUTOBACS MUGEN SF23 #15」を展示する。

そんな無限の出展内容にX（旧Twitter）では、「無限のプレリュードは駐車場に停まってるだけでオーラすごそう笑」「無限仕様のプレリュードホンマかっこいい」「本来のプロポーションを崩さずに『艶』を足してる感じデザイナーいい仕事してるよな」など、早くも多くのファンの心を掴んでいるようだ。

また、「開発の道のりをパネルで見せるの、無限らしくて最高」「どこをどこまで煮詰めたのか、パネルじっくり見たい」など、無限らしい真摯なものづくりの姿勢にも注目が集まっている。

さらにタイプR用リアウイングの比較展示についても、「タイプR用ウイング比較展示気になるな」「Group.Bのリアウイング、もはやGTカーじゃん。ステーの肉抜きとかカーボンの織り目とか、芸術点高い」など、期待が高まっている。

無限 CIVIC TYPE Group.B