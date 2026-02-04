排気抵抗を51％低減！ HKS、FL5『シビックタイプR』向けメタルキャタライザーを発売

チューニングパーツメーカー・HKSからホンダ『シビックタイプR』（FL5 2022年9月～）用「メタルキャタライザー」を新発売。税込み価格は45万6500円。

【画像】HKSのFL5『シビックタイプR』向けメタルキャタライザー

今回発売のメタルキャタライザーは、純正の細かいセラミック触媒（600セル＋400セル）に対し、低密度のメタル触媒（150セル×2）を採用した。タービンとの接続部にはロストワックスを用い、車種専用設計とすることで排気抵抗を大幅に削減している。

同社試験では純正触媒と比較して排気抵抗を51％低減することに成功。性能面では、純正マフラーとの組み合わせで最大14kW（19PS）、22Nm（2.3kgfm）の向上を確認。HKS製マフラー「リーガマックス・スポーツ」との組み合わせでは最大15kW（20PS）、24Nm（2.5kgfm）の向上を実現した。

HKSのメタルキャタライザー（上）と純正キャタライザー（下）

さらにブーストアップ電子パーツ「パワーエディターR」を併用した場合、最大36kW（49PS）、59Nm（6.0kgfm）の出力向上が得られる。2次排圧は純正比で最大40％低減し、エンジンへの負荷を軽減できる。

触媒には貴金属割合を最適化した150セル仕様を採用し、浄化性能と低排圧を両立。公的機関による排ガス証明書を取得している。熱害対策として専用設計の遮熱板が付属する。

外観はバフ研磨による鏡面仕上げとTIG溶接を採用した。近接排気騒音値は純正マフラーとの組み合わせで87dB、リーガマックス・スポーツとの組み合わせで92dBとなっている。

主要材質はSUS304で、触媒重量は6.4kg（純正5.8kg）。最低地上高は125mm（純正フロントアンダーパネル部）を確保している。

HKSのFL5『シビックタイプR』向けメタルキャタライザー