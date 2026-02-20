『GRヤリス』用HKS「オイルクーラーキット・ブラック」がリニューアル、GEN1/GEN2に両対応

HKSがトヨタ『GRヤリス』用「オイルクーラーキット・ブラック」をリニューアル。GEN1およびGEN2の両世代に対応する新設計で販売が開始された。税込み価格は18万2600円。

【画像】『GRヤリス』用HKS「オイルクーラーキット・ブラック」

GEN2で採用されたサブラジエーターやDAT（ダイレクトオートマチックトランスミッション）車両への対応を図るため、配管レイアウトを見直すとともに、フィルターマウントを新規設計した。ターンフロー式コアを採用することで、限られた表面積ながら高い冷却性能を確保している。

富士スピードウェイでの実走行テストでは、オイルクーラー未装着時に最大132度まで上昇した油温を、装着時には109度に抑制。23度の低減効果を実証した。純正装着の水冷式オイルクーラーと併用する構成により、高出力化やサーキット走行でも効率的かつ安定した油温管理を実現している。

トヨタ『GRヤリス』用「オイルクーラーキット・ブラック」部品構成

コアはラジエーター前方に配置され、バンパー開口部を効率的に活用することで水温への影響を最小限に抑えた。車両専用設計により、GEN2のMT車およびDAT車に対応するほか、GEN1車両への取り付けも可能だ。

取り付けには、ラジエーターアッパーエアガイドプレートやエンジンアンダーカバーの一部加工が必要となる。装着によりエンジンオイルの必要量が約500ml増加するため、オイル交換時には注意が必要だ。また、専用オイルフィルター（税込み2750円）の使用が推奨される。

キット内容は、オイルクーラーコア、取付ブラケット、#10ブラックメッシュホースで構成される。対応車両は2020年9月以降のGRヤリス（型式:4BA-GXPA16、エンジン:G16E-GTS）で、クーリングパッケージ装着車にも対応する。取り付け参考時間は6時間。