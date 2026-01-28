「リヤを振り回せる感じか」「変態的だな」セバスチャン・オジエ仕様の特別なトヨタ『GRヤリス』にSNSでファン興奮！

TOYOTA GAZOO Racing（TGR）は1月22日、『GRヤリス』の特別仕様車「Sébastien Ogier 9x World Champion Edition」のプロトタイプを初公開した。これにSNS上では「作り込みがいい」「その中身が気になる！」「変態的だな」など話題になっている。

【画像】SNSで話題のセバスチャン・オジエ仕様の「GRヤリス」

これはWRC歴代最多9回のドライバーズチャンピオンを獲得したセバスチャン・オジエ選手の偉業を称え、ラリーのファンへの感謝を込めたモデルだ。

車両は2025年発売の「Aero performance package」をベースに、オジエ選手と共同開発した専用四駆制御「SEB.モード」を新たに装備。これは前輪40%、後輪60%のトルク配分で旋回性と車両コントロール性を高め、高速域での操作を最適化するもの。また、別モード「MORIZOモード」も搭載し、トラクションと旋回性能のバランスを追求した。

トヨタ『GRヤリス』の「Sébastien Ogier 9x World Champion Edition」のプロトタイプ

外装はTGRのモータースポーツ活動を象徴する新色「グラビティブラック」を採用し、マットブラックホイール、ブルーブレーキキャリパー、フランス国旗をイメージしたトリコロールカラーのラジエーターグリルなど専用装備が装着されている。内装は小径ステアリングホイールにトリコロールステッチ、縦引きパーキングブレーキレバーを新たにデザインし、専用シリアルナンバープレートも付く。

日本向けは2026年春以降、スマートフォンアプリ「GR app」経由での抽選販売を予定し、100台限定。欧州の一部地域でも同数を販売する予定だ。

X（旧Twitter）では、「オジエの偉業を記念したモデルとしての、世界観の作り込みがいいですね」「その中身が気になる！」など話題になっている。

トヨタ『GRヤリス』の「Sébastien Ogier 9x World Champion Edition」のプロトタイプ

特別仕様車として特に注目されているのが、オジエ選手と共同開発した専用四駆制御「SEB.モード」だ。「（GRヤリスは）FFベースなのにSEB.モードで前40％：後60％にできるとか…変態的だな」や「現代ラリーのドライビングはリアを重視するのか」という声が出ている。

また「東京オートサロン2026」で公開された同じく『GRヤリス』の特別仕様車「MORIZO RR」に搭載された前後駆動力50：50とする専用の「MORIZO」モードと比較して「SEB.モードはリヤを振り回せる、MORIZOモードはリヤ安定旋回という感じなのか」と分析するコメントも見られた。