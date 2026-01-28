ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

「リヤを振り回せる感じか」「変態的だな」セバスチャン・オジエ仕様の特別なトヨタ『GRヤリス』にSNSでファン興奮！

トヨタ『GRヤリス』の「Sébastien Ogier 9x World Champion Edition」のプロトタイプ
  • トヨタ『GRヤリス』の「Sébastien Ogier 9x World Champion Edition」のプロトタイプ
  • トヨタ『GRヤリス』の「Sébastien Ogier 9x World Champion Edition」のプロトタイプ
  • トヨタ『GRヤリス』の「Sébastien Ogier 9x World Champion Edition」のプロトタイプ
  • トヨタ『GRヤリス』の「Sébastien Ogier 9x World Champion Edition」のプロトタイプ
  • トヨタ『GRヤリス』の「Sébastien Ogier 9x World Champion Edition」のプロトタイプ
  • トヨタ『GRヤリス』の「Sébastien Ogier 9x World Champion Edition」のプロトタイプ
  • トヨタ『GRヤリス』の「Sébastien Ogier 9x World Champion Edition」のプロトタイプ
  • トヨタ『GRヤリス』の「Sébastien Ogier 9x World Champion Edition」のプロトタイプ

TOYOTA GAZOO Racing（TGR）は1月22日、『GRヤリス』の特別仕様車「Sébastien Ogier 9x World Champion Edition」のプロトタイプを初公開した。これにSNS上では「作り込みがいい」「その中身が気になる！」「変態的だな」など話題になっている。

【画像】SNSで話題のセバスチャン・オジエ仕様の「GRヤリス」

これはWRC歴代最多9回のドライバーズチャンピオンを獲得したセバスチャン・オジエ選手の偉業を称え、ラリーのファンへの感謝を込めたモデルだ。

車両は2025年発売の「Aero performance package」をベースに、オジエ選手と共同開発した専用四駆制御「SEB.モード」を新たに装備。これは前輪40%、後輪60%のトルク配分で旋回性と車両コントロール性を高め、高速域での操作を最適化するもの。また、別モード「MORIZOモード」も搭載し、トラクションと旋回性能のバランスを追求した。

トヨタ『GRヤリス』の「Sébastien Ogier 9x World Champion Edition」のプロトタイプトヨタ『GRヤリス』の「Sébastien Ogier 9x World Champion Edition」のプロトタイプ

外装はTGRのモータースポーツ活動を象徴する新色「グラビティブラック」を採用し、マットブラックホイール、ブルーブレーキキャリパー、フランス国旗をイメージしたトリコロールカラーのラジエーターグリルなど専用装備が装着されている。内装は小径ステアリングホイールにトリコロールステッチ、縦引きパーキングブレーキレバーを新たにデザインし、専用シリアルナンバープレートも付く。

日本向けは2026年春以降、スマートフォンアプリ「GR app」経由での抽選販売を予定し、100台限定。欧州の一部地域でも同数を販売する予定だ。

X（旧Twitter）では、「オジエの偉業を記念したモデルとしての、世界観の作り込みがいいですね」「その中身が気になる！」など話題になっている。

トヨタ『GRヤリス』の「Sébastien Ogier 9x World Champion Edition」のプロトタイプトヨタ『GRヤリス』の「Sébastien Ogier 9x World Champion Edition」のプロトタイプ

特別仕様車として特に注目されているのが、オジエ選手と共同開発した専用四駆制御「SEB.モード」だ。「（GRヤリスは）FFベースなのにSEB.モードで前40％：後60％にできるとか…変態的だな」や「現代ラリーのドライビングはリアを重視するのか」という声が出ている。

また「東京オートサロン2026」で公開された同じく『GRヤリス』の特別仕様車「MORIZO RR」に搭載された前後駆動力50：50とする専用の「MORIZO」モードと比較して「SEB.モードはリヤを振り回せる、MORIZOモードはリヤ安定旋回という感じなのか」と分析するコメントも見られた。

《大矢根洋》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トヨタ GRヤリス

トヨタGAZOOレーシング

トヨタ自動車

トヨタ GR

世界ラリー選手権（WRC）

トピック

口コミ記事

ハッチバック

コンパクトカー

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES