「GR GTきたあ！」最新ドライビングゲームのカバーアートにトヨタの「新型スーパーカー」登場！ SNSでは期待の声続々

トヨタ GR GTが『Forza Horizon 6』のカバーアートに
トヨタガズーレーシング（TGR）の新型フラッグシップモデル『GR GT』が、マイクロソフトのストリートドライビングゲーム最新作『Forza Horizon 6』のカバーアートに採用。SNSでは、「GR GTいるのさすがに興味ありすぎる」「まさかパッケージにGR GTが来るとは…」など、話題となっている。

2026年後半の発売を予定している『Forza Horizon 6』。公開されたアートワークには、富士山と桜を背景にした日本らしい風景の中に、赤いGR GTが描かれている。

GR GTは2025年12月に世界初公開。競技用モデルの『GR GT3』とともに発表されたこのモデルは、公道走行可能なレースカーとして開発された。

トヨタ初採用のオールアルミニウム骨格に、システム最高出力650ps以上、最大トルク850Nm以上（開発目標値）のパワートレインを搭載。モータースポーツを通じてより良いクルマを作るというTGRの理念を体現したモデルとなっている。

X（旧Twitter）では、「GR GT出るんだ…買おうかな」「Forza Horizon 6 にGR GTきたあ！」「本当にGR GTが来るとはな」「楽しみすぎる」「まさかパッケージにGR GTが来るとは…w やばい」「GR GTいるのさすがに興味ありすぎる」「グランツーリスモ7にも実装して欲しい！！」など、盛り上がりを見せている。

