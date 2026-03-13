「26式」でさらに進化、トヨタ『GRヤリス』一部改良…新開発の「GRステアリング」採用

トヨタGAZOOレーシングは3月13日、『GRヤリス』の一部改良モデル「26式GRヤリス」を発表した。全国のトヨタ車両販売店にて注文を受け付け、4月6日より発売する。新開発の「GRステアリング」やハイパフォーマンスタイヤの採用などが目玉だ。

【画像】「26式」に進化したトヨタ『GRヤリス』

GRヤリスは、「モータースポーツを起点としたもっといいクルマづくり」を通して生まれた、GRの象徴的なモデル。2020年の「20式GRヤリス」発売以降も、レースやラリーといった極限の環境でクルマを鍛えてきた。絶え間ないアップデートを続け、今回の「26式GRヤリス」も、モータースポーツ参戦で得た学びを生かし、改良を実施した。

新意匠のGRステアリングは、ドライビングにおける操作性を追求して作り込んだ。操舵レスポンス向上のための小径化と、コーナリング時の押し操作で手のひらにフィットする左右グリップ形状を採用。ステアリングスイッチの操作性を向上させている。

トヨタ GRヤリス RZ“High performance”（GR-DAT）

モータースポーツでは、舵角180度でも持ち替えなしでステアリング操作を行う場面があり、従来のステアリングではスイッチに触れないように配慮が必要となる。従来モデルでの「手のひらを理想的な位置に置けない」という声を受け、粘土で形作った試作品を車両に装着してサーキットへ持ち込み、プロドライバーと繰り返し評価を実施し開発をおこなった。

また、ステアリングスイッチはモータースポーツを通して得た学びを活かし、それぞれのスイッチを独立させた配置にすることで操作性を向上したほか、スイッチ外周のリング状のイルミネーションにより夜間の視認性を向上させた。

サーキット走行やラリー参戦などでのハイグリップタイヤ装着時や、高いブレーキ制動力を必要とする高負荷での旋回時においても、電動パワーステアリング（EPS）のアシストがしっかりと稼働するように改良を行った。具体的には、トルクセンサー内のトーションバー剛性を最適化し、ソフトウェア制御を変更。これにより、ステアリングトルクの検出範囲を拡大させ、極めて高負荷での旋回時にも最適なアシストを行い、スムーズなステアリング操作を実現した。

225/40ZR18タイヤ（ブリヂストン POTENZA RACE）× BBS製8Jインセット45mm 鍛造アルミホ イール

「RZ“High performance”＋Aero performance package」および「RZ“High Performance”」の標準装着タイヤを「ブリヂストン POTENZA RACE」に変更。モータースポーツにおける高いグリップ性能を長時間維持させるため、現場でのテストを重ねて新開発した。トレッドパターン、内部構造、ゴム配合を見直すことで、限界領域における車両のコントロール性を大幅に向上。

市街地走行からサーキットでの限界走行まで、安定したパフォーマンスを実現するという。また、タイヤ性能を最大限に引き出すため、フロントおよびリヤのショックアブソーバーの減衰力特性の最適化も行った。

メーカーオプションの仕様変更もおこなった。これまで縦引きパーキングブレーキとナビパッケージもしくは、コンフォートパッケージを同時装着の場合、シートヒーターおよびステアリングヒーターは非装着だったが、ナビパッケージ、コンフォートパッケージともに縦引きパーキングブレーキ選択時でも、シートヒーターおよびステアリングヒーターが装着される。

トヨタ GRヤリス RZ“High performance”（GR-DAT）

ベース車の「RC」から最上級の「RZ“High performance”＋Aero performance package」まで全5グレードをラインアップ。メーカー希望小売価格は、361万7200円（RC、6MT）から588万2200円（RZ“High performance”＋Aero performance package、8AT）。