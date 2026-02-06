苗場スキー場、1980年代テーマの冬季イベント…TOYOTA GAZOO Racing「SNOW DRIVE 2026 」も併催

苗場スキー場は、2月13日から期間限定で1980年代をテーマにした企画「CLASSIC SNOW STYLE Naeba」を開催すると発表した。

本イベントは、1980年代の世界観をリアルに体験できる内容で、当時の雰囲気を楽しみながら次世代へその魅力を伝えることを目的としている。

期間中は1980年代風のウェアや用具で来場した人に限定リフト券が5000円で販売される割引サービス（先着30名）を提供。プロスキーヤーと共に滑走できる企画や、1980年代の車両で来場の際には駐車場無料サービスもある。

また、昨年12月にオープンした「アルパインヒュッテ苗場」では1980年代を中心にしたDJイベントも実施する。

さらにTOYOTA GAZOO Racing主催の「SNOW DRIVE 2026 in Naeba」も併催され、1980年代風の車両展示や『GRヤリス』、『GRカローラ』の雪上試乗プログラムなどが用意されている。

イベント内容には「DISCO in Alpin Hütte Naeba -80’s & 90’s NIGHT-」や「MAHARAJA NIGHT」といったDJイベントがあり、人気DJのDJ KOOやゆけむりDJsが参加する。

割引リフト券は2月13日から15日、20日から22日の期間で各日先着30名限定で販売。プロスキーヤーと滑走するイベントは2月14日に予定されている。

駐車場無料サービスは2月14、15、21、22日の指定日に1980年代の車両で来場した各日先着25台が対象。利用時間と受付時間は限定されている。

苗場スキー場は今後も国内外の客に特別な冬の魅力を提供し続ける、としている。