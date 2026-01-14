フォルビアの「Appning by FORVIA」、AI技術のアプリ統合でマイクロソフトと協業拡大…CES 2026

フォルビアのAppning by FORVIAはCES 2026において、マイクロソフトとの協業を拡大し、同社のAI技術をアプリ市場システムに統合する取り組みを加速すると発表した。

今回の協業拡大は、前回のCES 2025で発表されたマイクロソフトチームズとの統合の成功を基盤としている。これはより賢く、AI主導型のデジタル体験を提供する上で重要な節目となった。

新たな協業フェーズでは、Appning by FORVIAのプラットフォーム全体にマイクロソフトファウンドリーツールを統合することに焦点を当てる。これにより、音声対応の対話機能、インテリジェントなコンテンツ検索、パーソナライズされたユーザー体験が強化される。

マイクロソフトファウンドリーツールは、Appning by FORVIAのエコシステムの基盤レイヤーとして機能する。スケーラブルで安全性が高く、エンタープライズグレードのAI機能を実現する。これらの技術は、高度な会話型インターフェース、よりスマートなコンテンツやサービスの検索、デバイスや環境を超えたコンテキスト認識型の対話をサポートする。

両社は、AI主導型イノベーションを推進し、実用的でOEM対応のソリューションを提供するという共通のコミットメントを強調している。今後の開発では、Appning by FORVIAのシステム全体でAI機能を拡張し、パートナーや顧客向けの新しいユースケースを実現することに注力していく。