ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

フォルビアの「Appning by FORVIA」、AI技術のアプリ統合でマイクロソフトと協業拡大…CES 2026

Appning by FORVIAのロゴ
  • Appning by FORVIAのロゴ

フォルビアのAppning by FORVIAはCES 2026において、マイクロソフトとの協業を拡大し、同社のAI技術をアプリ市場システムに統合する取り組みを加速すると発表した。

今回の協業拡大は、前回のCES 2025で発表されたマイクロソフトチームズとの統合の成功を基盤としている。これはより賢く、AI主導型のデジタル体験を提供する上で重要な節目となった。

新たな協業フェーズでは、Appning by FORVIAのプラットフォーム全体にマイクロソフトファウンドリーツールを統合することに焦点を当てる。これにより、音声対応の対話機能、インテリジェントなコンテンツ検索、パーソナライズされたユーザー体験が強化される。

マイクロソフトファウンドリーツールは、Appning by FORVIAのエコシステムの基盤レイヤーとして機能する。スケーラブルで安全性が高く、エンタープライズグレードのAI機能を実現する。これらの技術は、高度な会話型インターフェース、よりスマートなコンテンツやサービスの検索、デバイスや環境を超えたコンテキスト認識型の対話をサポートする。

両社は、AI主導型イノベーションを推進し、実用的でOEM対応のソリューションを提供するという共通のコミットメントを強調している。今後の開発では、Appning by FORVIAのシステム全体でAI機能を拡張し、パートナーや顧客向けの新しいユースケースを実現することに注力していく。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

フォルビア

マイクロソフト

CES 2026

人工知能（AI）

CES

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES